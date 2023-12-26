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環境部明年祭出一億元經費 鼓勵研發循環創新技術

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導
環境部今天表示，訂定「環境部資源循環署補助資源循環創新及研究發展計畫作業要點」。(本報資料照片)
環境部今天表示，訂定「環境部資源循環署補助資源循環創新及研究發展計畫作業要點」。(本報資料照片)

環境部今天表示，訂定「環境部資源循環署補助資源循環創新及研究發展計畫作業要點」，鼓勵民間創新研發、導入新穎或精進既有技術，促進資源循環產業發展。

環境部資源循環署說，將商品的設計、使用、維修、回收、再利用、處理等階段都納入補助範圍，才能鼓勵多元化循環運作模式，有效提升資源完善使用效益。至於補助要點所列的補助對象，除公私立大學及財團法人以外，還涵括產品製造業、應回收廢棄物的責任業者與回收處理業、公民營廢棄物清除處理機構、再利用機構、產品維修或循環服務業者，以及相關產業的工廠、公司或法人等。

資源循環署指出，已規劃明年提供新台幣一億元經費，補助創新研發或引進最適可行循環技術制度，拓展資源永續利用管道。

廢棄物 新台幣

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