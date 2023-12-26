東研信超龜山投逾億元租第二廠房 預計2025年第2季營運
東研信超（6840）今（26）日公告公司向非關係人取得使用權資產，以逾億元租賃桃園市龜山區樂捷段24、25地號之地上三層建物之不動產使用權資產，東研信超說明主要為東研信超，該廠房將由地主興建後由公司承租，預計2024年底完工，規劃於2025年第2季投入營運。
東研信超公告，此次建物租賃面積約477坪(實際坪數待取得建物使用執照確認)，每單位價格：每月租金新台幣649,832元~870,837元(含稅)，交易總金額：使用權資產金額新台幣1億3,461萬1,987元。
東研信超並說，100％轉投資的電測認證公司，主攻汽車電子、大電壓、大電流等特殊規格領域測試，應用市場包括資料中心AI伺服器、汽車電子、船舶與軌道交通電子設備等，目前已完成人員與設備進駐，TAF並於11月中旬完成實地稽核，預計今年底取得認證，並在2024年投入營運，開始挹注營收獲利貢獻。
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