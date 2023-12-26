鎖定觀光契機 Ｍia C’bon明將開出金門首家頂級超市

統一（1216）集團擴大金門布局，旗下家樂福頂級超市「Ｍia C’bon（前身為前Jasons）」金湖太湖店，在金門昇恆昌金湖廣場插旗，預計明（27）日開幕，此為Ｍia C’bon從本島延伸進離島的首家店鋪，成為通路首例，有六成為進口商品，並和台灣同價，將與在金門深耕多年的全聯超市正面交鋒。

Ｍia C’bon表示，金門縣人口平均年齡為44歲，符合主力目標消費族群25至59歲區間，客單價約500元，有望比本島Ｍia C’bon約400元高出25%，預計和牛與生鮮將是熱銷商品。

Ｍia C’bon金門太湖店籌備規劃近一年的時間，此為第22家分店，坪數約300多坪，為Ｍia C’bon前五大大店舖。Ｍia C’bon以高端超市型態，在離島金門縣展店，成為通路首例；Ｍia C’bon金門太湖店主要進駐在昇恆昌金湖廣場一樓，因金門縣屬於台灣邊境要塞重要位置，而昇恆昌金湖廣場鄰近機場、文化景點，具觀光契機。

而免稅商城昇恆昌結合眾多國際知名精品專櫃，是金門縣來訪觀光旅客的必經購物之選，提升Ｍia C’bon頂級超市的定位層次，強化在地融合，Ｍia C’bon預期開幕後客單價約500元，有望比本島高25%。

Ｍia C’bon金門太湖店選品策略幾乎是量身訂製，館內有26區，其中有季節性農產的生鮮區，除了販售台灣水果之外，亦有眾多日本進口水果，還有客製化現煎牛排、台灣名產區、伴手禮區、烘焙區與起司專區等等，烘焙區販售金門唯一一家的吳寶春麵包。

Ｍia C’bon進口商品極具代表性為和牛，每間Ｍia C’bon都有通路獨家的現煎牛排服務。本次金門太湖店生鮮區也設立專業平板煎煮台。

以業種來看，生鮮占比高達四成；以商品來看，全店進口商品占比達六成，六成中有兩成為日本商品，價格與台灣同價。預期開幕後的熱銷商品，將會是生鮮商品以及日本和牛。

家樂福在金門有一家量販店「家樂福金門店」，於2018年開幕，每日來客約1,400至1,500人，客單價800-1,000元，因一次採買數量多，客單也較高。以往金門小三通開放中國大陸人士進出，大陸人最愛買的商品多元，義美食品如餅乾類和火鍋料、湯圓，統一泡麵如滿漢大餐、來一客等，以及冷凍食品如雅芳羊肉爐等湯底都十分受大陸客人歡迎。

除了量販和超市之外，統一旗下金門目前已有28家7-ELEVEN。 Ｍia C’bon金門太湖店以業種來看，四成為生鮮商品，販售蔬菜水果，一部分為台灣水果。記者何秀玲／攝影 Ｍia C’bon金門太湖店販售進口水果，日本靜岡哈密瓜1.5公斤價格為2,699元。記者何秀玲／攝影

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