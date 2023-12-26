有錢人5年增9萬戶！北部科學園區新貴進軍房市倍增

國際知名財經雜誌日前公佈「全球最富裕國家」排行榜，台灣不僅高居14名，還超車日本、南韓等亞洲經濟強權，根據國內主計總處近年的「家庭收支調查報告」資料，國內有錢人確實愈來愈多，2018年時，全國所得總額逾350萬元的家戶約18.7萬戶，2022年時已成長至27.7萬戶，5年增加9萬戶高所得家戶，增幅達48.1%。

台灣房屋進一步根據聯徵中心資料，照其所定級距，統計近5年年收入超過360萬元者的申貸購屋樣本數，2018年時全國計有4650件，2022年來到6031件，量增將近3成。

都會區以新竹縣市增幅最明顯，從286件成長到561件，量能近乎翻倍；台中則以38.8%的成長幅度居次，台南5年來亦增加33.2%，綜觀都會區整體表現，除了雙北外，各都增幅都超過3成，顯示近5年來，高資產族進軍房市愈來愈踴躍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，多金族申貸購屋樣本數量增幅度較高的新竹、台中、台南等都會，均與「科學園區」有關。近年科學園區發展活絡，進駐廠家及科技新貴與日俱增，根據國科會統計，竹科、中科與南科等三大科學園區，2018年底共有約27.5萬名員工，2022年底已增為32.3萬人，5年間多了4.8萬名高收入科技新貴。其中以竹科增加2.2萬人最多，也讓新竹地區在豐沛新貴買盤挹注下，成為高所得申貸購屋成長率最高的都會。

至於雙北高所得申貸購屋的成長情勢較其他都會區緩和，一來是雙北房價高，即使所得成長，也不容易買到理想的物件；二來雙北民眾投資觀念較新穎，投資選擇比中南部更加多元，因此資產配置並非以房地產為單一管道，投資取向較靈活分散，使申貸購屋的成長力道相對保守。

商品推薦