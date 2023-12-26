桃園8大重劃區何處夯？這一區今年交易破3000棟

雙北房價居高不下，加上北北桃交通網絡建構日趨完善，使得桃園房市備受矚目，其中市內的8大重劃區，更成為桃園房市的焦點。永慶房產集團彙整桃園A7重劃區、八德擴大重劃區、青埔高鐵重劃區等共計8處重劃區的房市表現，位於龜山的A7重劃區，今年前10月交易量便高達3092棟，平均每天都能交易10棟，交易表現最為亮眼，至於桃園草漯重劃區還有2字頭房價，最為實惠。

桃園A7重劃區以3092棟的交易量位居桃園8大重劃區中第一名，光是預售屋交易量就高達2453戶。交易量第二名的行政區則是位於大園區和中壢區之間的青埔高鐵重劃區。今年前10月青埔高鐵重劃區交易量高達2388棟，其中預售屋交易近2千戶。A7重劃區和青埔高鐵重劃區是桃園8大重劃區中唯二交易量突破千棟的重劃區，2重劃區交易量占8大重劃區的比重就高達61.9%。

資料來源／永慶房產集團

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，A7重劃區和青埔高鐵重劃區都具備優秀的交通和地理條件，因而吸引眾多民眾入主，A7重劃區毗鄰開發成熟的新北林口，半小時的車程也能抵達新莊區，相對優秀的地理位置、再加上相較於雙北地區實惠的房價，也讓該區域吸引不少雙北的移居族群，使得A7重劃區的交易量相當亮眼。

至於青埔高鐵重劃區，面積高達490公頃，是新竹以北最大的重劃區之一，再加上鄰近高鐵捷運站的優勢，使其成為桃園最亮眼的重劃區。陳金萍補充，除了交通優勢之外，該區域近年來公共建設陸續到位，生活機能日趨完整，該重劃區不僅擁有華泰名品城、環球購物中心等大型商場，也有諸多綠地公園、休憩空間。諸多區域利多之下，為房市後市增添不少想像空間，帶動該區房市交易熱絡，也讓青埔高鐵重劃區的房價居高不下，不管是成屋還是預售屋的平均單價，都在桃園8大重劃區中名列第一。

在房價部分，草漯重劃區預售屋平均單價為24.7萬元，成屋平均單價21.1萬元，是桃園8大重劃區中價格最為平易近人的區域。陳金萍分享，草漯重劃區以田園城市為定位，將打造低密度、綠地資源充沛的宜居區域，目前該區已有水之丘主題公園、風之谷公園等綠地規劃。

草漯重劃區周遭有眾多工業區，帶來大量就業人口，也帶動草漯重劃區的住居需求。近年來草漯重劃區房價已從1字頭漲至2字頭，未來仍有動能持續上漲，但已屬桃園8大重劃區中價格實惠的區域。

陳金萍提醒，草漯重劃區周遭有多個工業區，包括觀音工業區、大園工業區等，民眾若有意在草漯重劃區置產，建議實地走訪該區域，並根據自身需求，挑選最適合自己的社區入住。

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