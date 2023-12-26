全亞洲詐騙頻傳...台灣Gogolook著眼海外擴張 深化成長商機
隨著亞洲多國正在處理網路犯罪日增的頭痛問題，台灣主要人工智慧（AI）與防詐騙軟體開發商Gogolook（走著瞧）共同創辦人兼執行長郭建甫（Jeff Kuo）說，該公司在東南亞和日本看到龐大的成長機會。
郭建甫接受日經新聞專訪時說：「亞洲許多國家開始了解到網路詐騙和國家安全有關，這是保護資安的關鍵議題之一。」他說，新冠疫情和民眾迅速轉向網路服務，是數位犯罪增加的因素之一，「新冠疫情已是數位化的主要觸媒，各國迅速推動紙本流程和事業數位化，這個轉變無疑帶來新挑戰，例如網路詐騙增加」。
在台灣以硬體和半導體為主的科技業，主打軟體的Gogolook顯得相當不同。創立於2012年的Gogolook，是已開發出點出可疑來電的Whoscall應用程式（App）為人所知，今年6月也成為首家在台灣證交所創新板掛牌上市的AI軟體開發商。
郭建甫說，Whoscall已被下載超過1億人次，幫助Gogolook打造全東亞與東南亞最龐大的惡意來電與網路連結資料庫，超過26億條數據。他說，Gogolook現在聚焦擴大合作，特別是在泰國、馬來西亞及菲律賓等幾個東南亞國家，還有日本和南韓。
Gogolook已運用所謂群眾外包的概念，從用戶取得可疑來電、以及詐騙方式的新方式，郭建甫表示，該公司也使用AI演算法學習類型，幫助回報惡意電話號碼、簡訊及網路連結。
Gogolook的2023年亞洲詐騙調查報告指出，亞洲民眾2022年平均每人會收到15通詐騙來電，高於2020年的8.9通。在報告訪調的11個國家與地區中，約45%的香港用戶表示幾乎每天都會遇到詐騙，比率為亞洲最高，泰國有30%用戶每周遇到詐騙。最常見的詐騙手法是透過電話和簡訊，之後為通訊App和社群媒體平台。
報告也發現，亞洲各國的詐騙情況大不相同，台灣、日本及新加坡正苦於個資遭竊，南韓在對抗投資詐騙，泰國和菲律賓則面臨購物相關詐騙。
郭建甫說，隨著AI「深偽」（deepfake）事件增加，網路詐騙手法將變得更細緻、也更危險，「就算我不會日本和西班牙文，AI現在也有辦法模仿我的聲音說日文和西班牙文，讓人不寒而慄，被濫用的潛力很可怕。想像一下，接到一通聲音很像你兒子和母親的來電，然後被這些聲音操縱與詐騙，這可能會有嚴重後果」。
除了Whoscall，Gogolook也在開發AI驅動的事實查核聊天機器人「美玉姨」服務、以及幫助用戶管理通知訊息的Message Checker。該公司也進軍金融科技，以防詐騙與信任相關技術供應商的基礎，提供比較金融理財管道與顧問服務的個人化工具。
Gogolook也已和亞洲多國的執法機關達成策略合作，包括泰國、馬來西亞、香港以及台灣，運用其AI技術對抗網路詐騙。Gogolook除了和泰國匯商銀行、以及韓國金融監督委員會（FSC）合作，也與福岡市等地方當局西醜，對抗網路或電話詐騙。
受惠於海外擴張與新產品和服務，Gogolook今年1~11月營收比去年同期跳增86.49%至新台幣6億9,310萬元（2,217萬美元）。展望前景，郭建甫表示Gogolook將著眼在蓬勃發展的數位防詐騙、數位身分及法遵市場中，脫穎而出。
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