都更再添誘因 新北市9處容積放寬、今天上路

因應行動治理里長建言，加速大街廓內住宅區都市更新作業，新北市政府城鄉發展局針對板橋、三重、新莊及中永和等九處都計區完成土管要點法定程序檢討，並於12月26日公告發布實施，將原本未臨接8米以上道路住宅區容積率有條件從200%放寬為240%，充分展現市府加速推動都更改建決心。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，市長侯友宜於行動治理接獲板橋等地方里長之建言後，立即指示在兼顧地區防災、交通、環境容受力等面向下，有條件檢討放寬容積率，以加速地區都更改建；經檢討本次九處都計區內，可適用之住宅區面積約170公頃，將有效帶動大街廓內老舊建築之更新改建，未來採都市更新開發之住宅區基地，其臨6公尺以上未達8公尺道路或現有巷道者，基準容積率得從現行200%酌予調高為240%。

城鄉局補充，因指定須採都市更新方式辦理，故未來透過都市更新審議機制將對基地周邊之防救災、開放空間、人行步行系統留設等面向進行整合考量，營造友善步行空間系統，在都市更新改建的同時，兼顧地區防災需求及交通容受力，創造地區最大環境效益。本案已於12月26日公告發布實施，都市計畫法定程序辦理僅歷時三個月，充分展現市府政策推動執行效率，落實侯市長任內積極推動多元都更整合之目標。

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