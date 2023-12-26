星宇規劃台中飛航澳門、峴港、高松三航線 台中-澳門及台北-函館開賣

星宇航空（2646）航點遍地開花，今（26）日宣布明年3月31日正式開航台中-澳門航線，提供每週八班次往返，並規劃未來將開航峴港定期航班及高松包機航線。除此之外，星宇航空今日也同步開賣日本的第九個航點：台北-函館，規劃明年2月1日啟航，成為唯一直飛函館的國籍全服務航空公司。

台中是星宇航空在台灣開闢的第二個據點，作為台灣中部的交通樞紐，擁有獨特的地理優勢，看好其商務及旅遊市場，星宇航空規劃自明年3月31日起以 Airbus 新世代客機 A321neo 執飛台中-澳門航線，共提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。未來計畫以定期航班飛航峴港，日本高松航線則將採包機模式與旅行社合作，提供中台灣旅客更便捷。

星宇航空日本航網越趨縝密，函館除了為星宇在日本的第九個航點，也是在北海道開闢的第二個航點，午去晚回，成為首家飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。函館是北海道最南端、最具活力的城市，除了傳說中的百萬夜景，還有充滿歷史的特色建築如五稜郭塔、函館港灣區及療癒的湯之川溫泉鄉......等。

星宇航空表示，隨著明年第一季的跨年、寒假及農曆春節旺季即將來臨，台灣出國旅遊熱潮依舊強勁，星宇航空本月除開航日本名古屋及北美舊金山航線之外，也將依市場動態針對東北亞及東南亞部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。隨著明年第二季盛大開航台中國際直飛航線，可望為台灣中部地區帶來全新的飛航體驗。

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