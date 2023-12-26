房價這麼貴誰在買？數據曝有錢人5年增9萬戶

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
竹科近五年增加逾2萬名科技新貴，帶動新竹地區高所得申貸購屋購屋件數。圖／台灣房屋提供
竹科近五年增加逾2萬名科技新貴，帶動新竹地區高所得申貸購屋購屋件數。圖／台灣房屋提供

知名財經雜誌《環球金融》日前公布全球最富裕國家排行榜，台灣高居14名，超車日本、南韓等亞洲經濟強權，房仲觀察主計總處近年「家庭收支調查報告」資料，國內有錢人確實愈來愈多，2018年時，全國所得總額逾350萬元的家戶約18.7萬戶，2022年時已成長至27.7萬戶，5年增加9萬戶高所得家戶，增幅達48%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近五年因三件大事催生三大新貴族，包括一、2018年後美中貿易戰催動「台商返鄉族」，不僅回台設廠也為家庭置產。二、近年科技業獲利高，帶動新一波「科技新貴族」。

第三，疫後股市更迎來史上最長萬點紀錄，大批「金融投資族」笑納獲利，國內有錢家戶增加數萬戶。

她表示，隨著高所得家戶增加，不乏新富家庭將資金投入房市抗通膨，加上台灣升息步調相對緩和，長期來說仍處於相對低利的融資環境，讓近年高收入族的申貸購屋情況趨於熱絡。

台灣房屋進一步根據聯徵中心資料，依照其所定級距，統計近五年年收入超過360萬元者的申貸購屋樣本數，2018年時全國計有4650件，2022年來到6031件，量增將近3成。

近五年高收入戶數及申貸購屋樣本數統計。資料來源／台灣房屋
近五年高收入戶數及申貸購屋樣本數統計。資料來源／台灣房屋

其中都會區以新竹縣市的增幅最明顯，從286件成長到561件，量能近乎翻倍；台中則以38%的成長幅度居次，台南5年來亦增加了33%，綜觀都會區整體表現，除了雙北外，各都增幅都超過3成，顯示近五年來，高資產族進軍房市的情況愈來愈踴躍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，多金族申貸購屋樣本數量增幅度較高的新竹、台中、台南等都會，均與科學園區有關。

他表示，近年科學園區發展活絡，進駐廠家及科技新貴與日俱增，根據國科會統計，竹科、中科與南科等三大科學園區，2018年底共有約27.5萬名員工，2022年底已增為32.3萬人，5年間多了4.8萬名高收入科技新貴。

其中以竹科增加2.2萬人最多，也讓新竹地區在豐沛新貴買盤挹注下，成為高所得申貸購屋成長率最高的都會。

雙北高所得申貸購屋的成長情勢較其他都會緩和，一來是雙北的房價所得比落差大，市場供給也相對少，即使所得成長，也不容易買到理想的物件；二來雙北民眾的投資觀念也較新穎，投資選擇比中南部更加多元，因此資產配置並非以房地產為單一管道，投資取向較靈活分散，使申貸購屋的成長力道相對保守。

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