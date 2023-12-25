反駁炒地皮 高市府地政局回擊了
有關媒體報導高雄巿政府標地又見全壘打、為「炒地高手」，高雄巿政府地政局晚間澄清，巿地重劃是依循平均地權條例辧理，標售重劃區抵費地是依法回收開發區政府代墊的開發成本，目的是讓平均地權基金得以永續運作，以促進地方建設，絕非炒地。
高市地政局指出，市地重劃的特色為自償性開發，依平均地權條例規定，所需費用由平均地權基金先行支應，並以重劃區內未建築的土地來抵付，也就是所謂的「抵費地」，與一般公有土地性質有別。
抵費地公開標售，目的為回收政府代墊開發成本，以作為後續新辦開發區資金來源。開發區若有盈餘，可增添重劃區內建設、管理、維護費用，落實開發地利、巿民共享。
公開標售可確保土地處分程序公平性及公正性，為巿地重劃必要的法定處分程序，各縣巿作法均相同，經查高雄巿政府地政局112年開發區土地標售金額遠低於桃園巿及台中巿，各縣市政府均係依法辦理標售，沒有炒作地價的問題。
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