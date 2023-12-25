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遠雄巨蛋公司人事異動！新董事長人選曝光 由「他」升任

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋年底順利開幕，遠雄今天也公布人事異動，由遠雄建設總經理湯佳峯明年起升任巨蛋公司董事長。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋年底順利開幕，遠雄今天也公布人事異動，由遠雄建設總經理湯佳峯明年起升任巨蛋公司董事長。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋今年完工順利開幕，市長蔣萬安今天就職周年更選在大巨蛋舉辦。遠雄集團稍早也發布人事異動，現任遠雄建設總經理湯佳峯明年起升任巨蛋公司董事長，遠雄表示，盼借重湯的專業，協助巨蛋初期營運，迎向挑戰。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，遠雄建設近年在湯佳峯帶領下，穩健成長，從明年1月1日起升任，遠雄巨蛋公司董事長，集團將借重湯長期在建設事業的專業，在巨蛋初期營運之際，將帶領巨蛋公司團隊，迎向挑戰、突破經營。

新任遠雄建設總經理，由現任副總經理王耀堂升任，楊舜欽說，新任總經理在既有紮實的基礎下，帶領公司不斷升級、成長，持續提供最好的服務。

遠雄表示，湯佳峯將於明年1月1日上任，將借重湯長期在建設事業的專業，在巨蛋初期營運之際，面對挑戰。圖／聯合報系資料照
遠雄表示，湯佳峯將於明年1月1日上任，將借重湯長期在建設事業的專業，在巨蛋初期營運之際，面對挑戰。圖／聯合報系資料照

遠雄 大巨蛋

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