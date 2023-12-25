寶雅插旗彰化租7000多坪土地 成立中部物流中心

寶雅（5904）今（25）日公告取得彰化縣大村鄉學府路7,588.6572坪土地、建物使用權，使用權資產總金額3.73億元，每月租金為193.8萬元。據悉，主要將作為中部物流中心使用，並預計於明年第2季投入營運，未來除了將支援中南部寶雅現有門店，並有利未來寶雅在中南部的拓點計畫。

寶雅目前已有兩座物流中心，分別位於桃園與高雄，其中，桃園物流中心在2019年首季啟用，目前支應全台194家門市，預估明年可支應246家門市，而高雄物流中心在2017年7月啟用，目前可支應191家門市，預計明年可支應243家門市。如今，中部物流中心也已到位，並可望在明年第2季啟用，預估有助寶雅全台商品的配送及更新速度，並可提升分店人力使用效益及減少每家店平均的庫存。

寶雅表示，隨展店數日益增加，加上因應寶雅未來在中南部展店的計畫，因此，成立中區倉儲物流中心，未來可望讓物流速度更有效率，配貨速度也會更好。截至10月底為止，全台共有345間寶雅、34間寶家。

寶雅過去曾試算，台灣寶雅的胃納量為400家，但近年寶雅看中大型商場集客效果，開始進駐商場展店，內部也將市場胃納量上調到440店。而在疫情爆發後，社區型商圈崛起，再增加寶雅的展店空間，寶雅重新計算整體潛在市場，除有40家mall店的開發空間，還有60家小型店家在未開發的郊區，整體市場胃納量將來到500家店。而隨著寶雅近期啟動四大新店型改裝計畫，整體市場店數規模則有機會朝向800家店邁進。

寶雅2024年預計持續擴張版圖，法人表示，寶雅2024年將新展55家寶雅，包含16家寶家轉型為寶雅+寶家複合店、17家POYA Beauty，預期以高毛利美妝為主的新店型POYA Beauty展店效益將擴張，而寶家獨立店轉型為寶雅+寶家複合店後，也可望帶動單店轉虧為盈，提升公司獲利能力表現。

寶雅累計1～11月營收已突破200億元達200.99億元，較去年同期成長14.59％創史上同期新高；隨著店數持續開展，法人估，寶雅今年營收將突破220億元，明年營收可望朝250億元關卡邁進。

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