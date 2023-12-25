快訊

蔣萬安就職周年曝大巨蛋最大彩蛋 盼邀這位超級國際巨星開唱

高中校園驚傳濺血！ 高一生遭同學美工刀割喉命危

「叫你媽媽來」！送貨員堅持不讓男童簽收 原因曝光網讚：真正的聖誕老人

奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
國發會主委龔明鑫(左)頒發首批碳權購買證明，由奇美實業陳世賢副總經理(右)代表受證。照片／奇美提供
國發會主委龔明鑫(左)頒發首批碳權購買證明，由奇美實業陳世賢副總經理(右)代表受證。照片／奇美提供

奇美實業繼2022年6月參與新加坡全球碳交易平台Climate Impact X (CIX)，成為首家在該平台完成碳權交易及抵換的台灣企業，12月 22日更參與台灣碳權交易所Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX) 首批國際碳權交易，成為台灣少數同時具有參與國內外碳權市場經驗的企業，也象徵奇美響應國際碳中和趨勢的具體實踐。

奇美表示，本次共購入1萬噸國際碳權，占TCX首批碳權交易量8.9萬噸約11%，碳權分別來自烏干達、莫三比克、厄利垂亞、肯亞及智利共五個國家的碳權專案，專案類型包含潔淨水資源與沼氣發電，專案內容除了提供減碳效益外，更能達成多項SDGs聯合國永續發展目標。

以潔淨水資源專案為例，該專案透過修復非洲國家當地水井、並設立手動或太陽能取水設施來協助居民取得潔淨用水，以減少當地婦女撿拾柴薪與取得水源時間，同時達到良好健康與福祉、性別平等、潔淨水與衛生、氣候行動等多項指標；沼氣發電專案則透過回收牲畜及生活垃圾產生的沼氣進行發電，並提供當地居民綠色就業機會。

奇美目前透過國內外自願性碳權市場共取得2萬噸碳權，將廣泛用於包含員工通勤與差旅、國際參展與企業家庭日，及任何現階段暫時無法完全避免碳排放的商業活動。

奇美實業自2007年開始進行碳盤查，迄今已減少超過40萬噸(範疇1+2)碳排放量。從碳盤查、碳減量、碳目標及碳抵換，奇美勇於提出減碳願景並一步步努力實踐，除了善盡地球公民的責任，更深信減碳不能獨善其身，必須同行致遠，未來將持續尋求與供應商、客戶、金融機構、政府機關與社會大眾在環境議題上的合作，具體實踐「Clean & Green」的永續願景。

減碳 沼氣發電 願景

延伸閱讀

台中大安農會推出春節專案禮盒 有早鳥優惠和滿額折扣

奇美買1萬噸碳權供「零碳」差旅 碳交所抵換範疇3熱門

華邦電參與台灣碳權交易所的國外減量額度交易平台

碳交所啟動首批碳權交易 學者籲引入更多自然碳權

相關新聞

找對象不再是滑照片的幾秒戰爭！Pikabu如何讓客戶認真 上線3個月奪交友榜第一

台灣5人小隊開發的交友軟體Pikabu，精心設計App功能來強調「認真交友」；憑藉精準的市場定位，Pikabu成功闖出名號，深受台灣年輕人歡迎。

貨櫃海運報價 驚漲十倍

紅海危機讓貨櫃運價衝上天，有航商「比照疫情價」，報價衝上每FEU（40呎櫃）1.8萬美元的離譜價格，較前兩周報價驚漲十倍...

石化景氣遭逆風 台塑四寶年終保底3個月之上

今年石化業營運頻遭逆風，台塑（1301）四寶前三季稅前盈餘合計僅519.54億元，較去年同期的1,440.9億元衰退63...

「靠這5招」爭取好年終 看看你比較適合用哪一招？

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，時值歲末年終，正是公司行號考核員工績效表現的時候，而部門主管的評比意見也攸關著年終獎...

誠品生活積極展店明年拚盈 董座吳旻潔看好實體通路回溫

營運18年的誠品信義店昨（24）日熄燈，誠品生活董事長吳旻潔昨天表示，仍將積極擴大規模展店，主因看到國內市場仍有大量年輕...

奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

奇美實業繼2022年6月參與新加坡全球碳交易平台Climate Impact X (CIX)，成為首家在該平台完成碳權交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。