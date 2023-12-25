奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

奇美實業繼2022年6月參與新加坡全球碳交易平台Climate Impact X (CIX)，成為首家在該平台完成碳權交易及抵換的台灣企業，12月 22日更參與台灣碳權交易所Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX) 首批國際碳權交易，成為台灣少數同時具有參與國內外碳權市場經驗的企業，也象徵奇美響應國際碳中和趨勢的具體實踐。

奇美表示，本次共購入1萬噸國際碳權，占TCX首批碳權交易量8.9萬噸約11%，碳權分別來自烏干達、莫三比克、厄利垂亞、肯亞及智利共五個國家的碳權專案，專案類型包含潔淨水資源與沼氣發電，專案內容除了提供減碳效益外，更能達成多項SDGs聯合國永續發展目標。

以潔淨水資源專案為例，該專案透過修復非洲國家當地水井、並設立手動或太陽能取水設施來協助居民取得潔淨用水，以減少當地婦女撿拾柴薪與取得水源時間，同時達到良好健康與福祉、性別平等、潔淨水與衛生、氣候行動等多項指標；沼氣發電專案則透過回收牲畜及生活垃圾產生的沼氣進行發電，並提供當地居民綠色就業機會。

奇美目前透過國內外自願性碳權市場共取得2萬噸碳權，將廣泛用於包含員工通勤與差旅、國際參展與企業家庭日，及任何現階段暫時無法完全避免碳排放的商業活動。

奇美實業自2007年開始進行碳盤查，迄今已減少超過40萬噸(範疇1+2)碳排放量。從碳盤查、碳減量、碳目標及碳抵換，奇美勇於提出減碳願景並一步步努力實踐，除了善盡地球公民的責任，更深信減碳不能獨善其身，必須同行致遠，未來將持續尋求與供應商、客戶、金融機構、政府機關與社會大眾在環境議題上的合作，具體實踐「Clean & Green」的永續願景。

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