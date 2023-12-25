長榮航空一口氣發六個月年終再加薪 公司證實改寫K董時代紀錄

長榮航空（2618）提前宣布年終獎金，打破往年都在年底公布年終獎金慣例，今（25）日提前公司內部宣布年將大手筆發出6個月年終獎金，明年起再加薪5000元，且包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是6個月。長榮航空大方發獎金一次改寫「K董」張國煒在任時發4個月的年終天花板。長榮海運（2603）及其他集團內公司則循往例，待本周五開獎。

長榮航空表示，長榮航空2023年受惠於全球航空業復甦，公司基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拚，因此與同仁分享經營的成果，包括長榮航空與轄下公司將平均發放6個月年終獎金，創公司成立以來最高紀錄。同時，各公司依年度結算之盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。

此外，長榮航空衡酌公司營運績效、物價指數及生活水平，並提升公司招募競爭力及激勵留才，自明年起空地勤亦將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5,000元，飛行員依職等不同調整11,000~20,000元。

公司強調，長榮航空無論年終獎金發放或是薪資調整，均會依個人整體績效表現酌予增減。考量長榮航空的經營成果是轄下公司同仁齊力協作達成的結果，因此今年年終獎金除長榮航空外，亦適用於長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等轄下企業。

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