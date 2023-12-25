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中國大陸擴增銅進口量 街口投信：長期有利銅價表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國大陸11月進口更多的銅，顯示在電動車及再生能源產業的需求推動下，大陸對於銅及其他工業金屬的需求，已經逐漸擺脫房地產業蕭條的影響，後續房地產業若開始復甦成長的話，將有利銅、鐵等基本金屬價格的走勢。示意圖／聯合報系資料照片
中國大陸11月進口更多的銅，顯示在電動車及再生能源產業的需求推動下，大陸對於銅及其他工業金屬的需求，已經逐漸擺脫房地產業蕭條的影響，後續房地產業若開始復甦成長的話，將有利銅、鐵等基本金屬價格的走勢。示意圖／聯合報系資料照片

街口投信表示，根據中國海關公布的最新數據顯示，中國大陸11月進口更多的銅，其中，陰極銅進口量較10月增加13.5%，達到37.88萬噸。顯示出在電動車及再生能源產業的需求推動下，大陸對於銅及其他工業金屬的需求，已經逐漸擺脫房地產業蕭條的影響，而開始擴大進口的需求。後續大陸房地產業若開始復甦成長的話，將有利銅、鐵等基本金屬價格的走勢。

根據媒體報導，艾芬豪礦業有限公司創始人－羅伯特．弗里德蘭在接受彭博電視台採訪時表示，隨著各國強制採用清潔能源技術，同時競相發展自己的供應鏈，對銅等金屬的需求勢必會激增。同時，主要採礦作業的一系列重大挫折預計將導致未來一年的金屬市場供給趨緊。羅伯特並大膽預測銅價需要上漲近一倍，才能促使礦業公司投資成本高昂的礦山，以滿足對關鍵材料不斷增長的需求。

此外，根據消息人士透露，加拿大政府預計將於本周宣布，到2035年所有新車都必須實現零排放。該位消息人士表示，零排放汽車（包括純電動、插電式和氫動力車型）必須在2026年占新車銷量的20%，2030年須達到60%，2035年則是達到100 %。而丹麥能源公司－奧斯特Orsted上周三也表示，將繼續在英國海岸附近的Hornsea 3建設世界上最大的離岸風電場。該公司表示，該項投資計畫耗資700-750億丹麥克朗，預計於2027年底完工，完工後將為超過330萬戶英國家庭供電。

另外，繼寶馬集團獲得上海高速道路上的3級自動駕駛測試許可證之後，賓士汽車也表示將在北京指定的高速公路上進行3級自動駕駛測試行駛，這是北京市政府批准進行此類測試的首批公司之一。賓士汽車表示，隨著監管機構加速高度自動駕駛技術的大規模採用，將有利於未來電動車與自動駕駛汽車的發展。

自動駕駛 北京

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