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臺鹽響應臺南400 元旦七股鹽山敲鐘祈福

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽七股鹽山響應臺南400跨年敲鐘祈福活動。照片／業者提供
臺鹽七股鹽山響應臺南400跨年敲鐘祈福活動。照片／業者提供

臺鹽七股鹽山響應臺南400跨年敲鐘祈福活動，2024元旦當日入園遊客，只要在指定時間內完成敲鐘祈福儀式打卡上傳，即可獲得限量一瓶龍來運轉「台塩海洋鹼性離子水」，臺鹽歡迎遊客元旦到磁場最乾淨的七股鹽山，將滿滿的祝福能量帶回家，迎接好運一整年。

由臺南民間團體發起的年度「臺南跨年敲鐘祈福」活動，每年12月31日夜間子時，都會邀集民眾在合作據點，以環保敲鐘取代喧騰鞭炮跨年，藉活動凝聚情感傳承樸實在地精神。今年「臺南跨年敲鐘祈福」因應臺南400年主題，臺南市民政局更大舉號召大臺南37區403家地方寺廟、教堂跨宗教單位串聯，共襄盛舉。

臺鹽公司七股鹽山則是第一個響應「臺南跨年敲鐘祈福」此項優質活動的風景區，提供國內外遊客能在全台磁場最乾淨的七股鹽山，參與這場豐盛的心靈饗宴。七股鹽山將於2024年1月1日上午10點30分、下午3點舉辦敲鐘祈福活動，遊客只要在鹽山鐘樓敲鐘、祈福，並拍照打卡上傳社群，即可獲贈一瓶龍來運轉「台塩海洋鹼性離子水」，每時段限量發送300瓶，邀請遊客在2024年第一天來鹽山喝NO.1開運好水！

臺鹽公司表示，420ml「台塩海洋鹼性離子水」瓶身使用25%rPET再生料的永續精神，恰與跨年敲鐘祈福心靈環保有異曲同工之妙，歡迎遊客元旦到七股鹽山敲鐘祈福送舊迎新沾喜氣，也盼藉由發送龍來運轉「台塩海洋鹼性離子水」，在新年的第一天，與遊客分享洋溢祝福的好水，傳遞更多平安、幸福正能量。

2024 跨年 環保

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