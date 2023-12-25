捷運三鶯線捷開案三峽站出入口1簽約 打造更優質的新三峽生活圈

捷運三鶯線三峽站出入口1捷運開發案，今日在台北新板希爾頓飯店舉辦簽約儀式，在副市長陳純敬見證下，新北捷運局長李政安與將捷集團董事長林嵩烈共同簽署投資契約。開發計畫將與三峽站出入口1共構，興建地下2層、地上14層，總樓地板面積約1萬坪的捷運住宅大樓，並規劃145坪公益設施空間，預估投資金額約27億元，增加266戶人口入住，打造更優質的新三峽生活圈。

陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第一站招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑，三鶯線三峽站共兩個出入口，繼出入口2簽約後，出入口1也在今日完成簽約儀式，出入口1捷運開發基地約1,845坪，規劃興建2棟地上14層、地下2層的捷運住宅大樓，地面層將設置145坪公共托老日照中心，提供多元服務機能，大樓預計取得銀級綠建築標章，打造到站即到家的高品質捷運共構宅預估可增加266戶引進人口入住，預計2029年完工，與周邊文教社區共創更完善、更優質的新三峽生活圈。

陳純敬說，三鶯線為擴大北桃都會生活圈的重要捷運路線，預計年底合龍，持續朝向2025年完工目標努力，未來三鶯地區至台北市通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。

捷運三鶯線全線共有七處開發基地，繼三峽站成功招商後，新北捷運局持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、臺北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等五處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額、引入1.3萬個居住人口，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，並帶動捷運運量成長及區域發展，打造安居樂業且具藝文氛圍的捷運生活圈。

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