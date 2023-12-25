奇美買1萬噸碳權供「零碳」差旅 碳交所抵換範疇3熱門

碳交易所開張首日創下27家企業購買碳權紀錄，而由於屬自願性減碳的碳權憑證，所以，用途只能作為範疇3抵換，奇美實業採購1萬噸碳權在27家企業中屬大手筆，奇美透露，碳交易所購買之碳權會作為員工差旅抵換，以創意實踐減碳精神。

奇美身為製造業，碳排減量成重要議題，除2022年參加新加坡的全球碳權交易平台Climate Impact X（CIX）購買1萬噸碳權，今年台灣碳交所TCX成立，奇美實業也加碼捧場1萬噸碳權，對於首日27家企業部分表示將用於助供應鏈抵換，奇美則透露會用於員工差旅。

奇美盤點來自範疇1跟範疇2（自身直接與間接碳排）的總碳排每年達70萬噸，這方面主要透過自行減碳行動，如能源轉型、製程改善、新品開發等降低碳排總量，目標2050年淨零排放，而碳交所22日開張後，買到的碳權因為屬於自願性減碳，主要只能用於範疇三抵換，對此奇美表示目前外界沒有對範疇三有壓力，會願意買都是自願性減碳。

「範疇三目前沒有被要求要做，在那個交易所買碳權也不是在意手續費幾%，如果在意手續費或在意成本的話，不要做就好。」奇美表示，減碳要認知跟實踐同時去做，所以奇美十分重視「實踐」，能自己做的就不買碳權，故此次1萬噸碳權也是買7專案中5項，比方沼氣發電或淨水等奇美自己沒有接觸過的。

奇美是目前少數幾家買DHL零碳快遞服務的客戶，塗料運輸也選用低碳或零碳輪船，奇美表示，減碳做法很多，不可能都依賴碳權，必須多方去試才知道如何做最好的搭配。

碳交所主管表示，目前企業主多數是有供應鏈或產品碳中和需求，甚至是碳中和辦公室等需求，目前台灣碳交所與其他國家碳交所也沒有跨平台交易開放，主要是因為各國法規及制度差距大，要能互通交易是有相當程度門檻。

奇美實業在新加坡碳權交易所買過碳權，兩年出手買碳權，公司解釋，新加坡買1萬噸是規劃夠5年抵減員工差旅碳排，這次台灣碳交所TCX成立沒有道理不支持，故加碼買。

「我們認為創意很重要，比方同仁去差旅時，會做一個貼紙貼在同仁身上，讓客戶知道此趟採訪是沒有帶碳來的。每次差旅申請都會告訴同仁，此次差旅有多少碳產生，讓大家產生意識，知道差旅不是只有機票錢而已，還有碳成本，建立同仁碳意識。」奇美表示。

奇美表示，客戶對供應鏈給的壓力一直都在，但期許是低碳（持續降低碳排），買碳權不是萬能，不能協助產業生態升級，但可以速成，所以奇美更重視實踐，目前奇美已推出碳中和產品，比方用生質技術生產的產品，但現在還有面臨的挑戰是，欠缺第三方公正單位驗證，目前比較沒有這樣的外部機構。

奇美解釋，現在多是做大構面的碳足跡認證，但單一產品線如何做碳中和？目前還沒有專門機構可以做查驗。

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