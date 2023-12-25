歐洲大塞港 夢魘恐降臨

貨櫃海運歐洲線出現離譜價格，航商甚至喊出每FEU（40呎櫃）1.8萬美元，被認為是獅子大開口，但航商解釋，疫情期間大塞港的恐懼還在，然而，元月歐洲大塞港的夢魘，可能真的會來。

航運業者分析，此次紅海危機有三個觀察點必須注意，一是美國態度，二是危機外溢，三是葉門與伊朗的動向，這三點彼此相扣且牽動事態發展。

首先，美國總統拜登23日對外媒強調，近日與以色列總理內唐亞胡私下會談，希望保障戰地平民安全，但「未要求以色列停火」。拜登此言無異為紅海危機添柴火，且揭示美國以戰止戰的態度鮮明。

其次，以美國為首的20餘國所組成的「繁榮守護行動」護航紅海商船的決策，迄今並未有具體成效。因為耶誕假期紅海周遭乃至阿拉伯海、印度洋都不安寧，甚至發生數起商船攻擊事件。

較受矚目的是，遠在印度洋上有商船遭無人機攻擊，美國官方認定，為伊朗主導。對此，航運業者認為，這應是阿拉伯世界對美國等國家守護行動的回應，業者擔心，「紅海危機會擴大為印度洋危機」。

其三，葉門與伊朗的後續動向，關鍵仍在以色列是否停火。業界認為，從美方與以國的態度而言，停火機率不高。更值得注意的是，外電指出，葉門內戰即將畫下句點，青年運動（Houthi）與政府軍有望和解，兩者對同為阿拉伯族裔的巴勒斯坦人的同情立場一致，換言之，青年運動將更有餘裕投入紅海地區管控。

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