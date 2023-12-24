迎平安夜 遠東巨城攜手扶輪捐血做公益

冬季經常是醫療用血需求迫切期，近日強烈冷氣團接連來襲，影響民眾出門捐血意願連帶全台血液庫量偏低。Big City遠東巨城購物中心長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，貫徹遠東集團「取之於社會、用之於社會」的公益精神，主動聯手國際扶輪3,501地區、新竹天翌扶輪社、名贊建設、晨富建設、百麗建設、展華廣告、新竹中央獅子會、新竹國際蘭馨交流協會共8家合作廠商，於23日舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，邀請廣大消費者一起做公益過耶誕。

遠東巨城羅仕清總經理表示：「巨城開幕至今秉持社會共好共融理念，打造全家人吃喝玩樂一站購足的一日生活圈，也搭建一個凝聚各方愛心的公益平台，與新竹捐血中心合作迄今攜手各界共舉辦近280場公益捐血活動，募得超過4萬袋、逾1,000萬 c.c.熱血，已成為桃竹苗地區最大的捐血平台，致力成為台灣民間單一據點募集醫療用血的最重要泉源」。

今年巨城率先於聖誕節前夕攜手廠商舉辦大型捐血活動，藉助FB粉專及APP會員強大的數位行銷影響力與行動力，線上線下同步動員，上午9點開始的捐血活動，吸引許多民眾頂著低溫排隊等候，現場工作人員引導領取號碼牌、酒精乾洗手消毒，協助確認捐血許可、量血壓、填寫問券，不少家長帶著孩子參與活動藉此機會教育。巨城專櫃、保全、清潔等各單位人員，也紛紛利用上班空檔時間挽起袖子加入「熱血團隊、共好社會」行列，不分你我一同散播愛。

新竹捐血中心表示，感謝遠東巨城與善心企業共同舉辦捐血活動，在寒冬中號召熱情民眾響應公益，今日共募集1,224袋熱血，為補充血庫盡最大力量，同時也預告2024年1月20日將再次在農曆年前號召鄉親募集熱血。而身為新竹地標、新竹人休閒活動與購物消費的首選，Big City遠東巨城購物中心有最強的聚客力、最優質的空間、功能最完善的平台，提供給需要的單位團體充分發揮，結合企業核心與各界資源，從保健活動、社會關懷、照顧弱勢到公眾事務，未來也持續耕耘開創新局展現社會溫暖力量，致力將利他共融的理念回饋社會，帶動正向力量也期許成為歡樂與幸福融會的綠洲。 迎平安夜！遠東巨城攜手扶輪等企業捐血做公益，獲得熱血民眾響應。業者／提供

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