餐飲業祭加薪策略 招兵買馬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業明年迎大展店潮，為求拓店順利紛紛招兵買馬。其中王品喊出明年徵才目標超過1,200人，高於今年徵才目標，且為行業之最；豆府、築間、三商餐飲皆表示，2024年預計招募達1,000人，因應展店需求；全家餐飲、亞洲藏壽司也各規劃招募500人。

面對缺工難題，餐飲集團明年高速展店同時，除多運用數位轉型改善，並加薪留住人才。

亞洲藏壽司表示，12月已調整兼職者時薪，調高5-10元不等，基本時薪調高到190-210元，若有專業技能時薪最高270元。正職人員方面，可配合全台輪調的儲備店長含全勤獎金，月薪從42,000調高到47,000，調高5,000元。

築間宣布，明年調高起薪，包括內外場服務人員、儲備幹部、區主管等起薪上調，幅度5~8%。

全家餐飲也表示，明年會有3-5%調薪幅度，另依整體績效及個人表現，年度可領取三到八個月激勵及績效獎金。

王品明年開出的正職職缺，以鍋類及鐵板燒品牌為主，鍋物全年預計招募170名儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪40,000元起，培訓12個月，通過考核，有機會挑戰一年加薪1萬。

餐飲業 2024 王品

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