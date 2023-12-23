實現對故鄉的愛！鄉林在雲林斗六辦園遊會熱鬧滾滾

實現對故鄉的愛！鄉林（5531）今（23）日在雲林斗六舉辦園遊會，斗六市百餘名鄉親扮聖誕老公公，齊聚在斗六市文治街的一場聖誕PARTY，Cosplay聖誕老人的模樣，有趣又溫馨；還有布袋戲演藝聖誕故事，大小朋友看得笑開懷，提前歡度聖誕節。

主辦的鄉林文教基金會暨鄉林集團董事長賴正鎰，與雲林副縣長謝淑亞等人為活動揭幕，應邀的金華龍掌中劇團還用布袋戲重新演繹聖誕老公公在聖誕夜送禮的故事，讓與會市民看了笑呵呵。

鄉林回鄉聖誕PARTY，今天吸引數百位鄉親攜老扶幼前來參加，現場活動琳瑯滿目，除了欣賞布袋戲、聆聽演唱，以及聖誕換裝派對、親子手繪薑餅人、聖誕節點燈之外，還有特色攤位，讓民眾可以用園遊券消費換取美食、飲料和大玩闖關遊戲。

賴正鎰說，他這次返鄉回饋，要在基地打造出溫馨且富文化傳承寓意的多場活動，期待藉此活絡地方產業與經濟，並提供鄉親享受生活與藝文，更增進家庭親子和諧、共創美好耶誕回憶。

賴正鎰表示，雲林是布袋戲的故鄉，黃海岱、黃俊雄都是知名布袋戲大師，他從小愛看布袋戲，還收藏近200尊布袋戲偶，其中數10尊是全台灣最貴的布袋戲偶，一尊價值上百萬。

他覺得布袋戲是很珍貴的傳統藝術，可惜現今只有少數廟會活動才看得到，許多小朋友可能都沒看過，因此趁著鄉林斗六國中旁新案基地綠美化時期來策辦聖誕PARTY，邀請鄰里出門踏青參加園遊會，享受冬日暖陽，以及獨特的文化表演活動。

謝淑亞致詞表示，雲林這幾年受惠於產業多元發展，能見度愈來愈高，一波波外地返鄉的鮭魚回游潮振奮人心，非常歡迎鄉林賴董事長率團隊回鄉一起打拚。

雲林縣文觀處長陳璧君表示，鄉林集團的涵碧樓是國際知名的文創酒店標竿，她一直很期盼鄉林能夠回鄉，一起把文化和時尚帶進雲林，這一天果然等到了，令人相當興奮。

雲林今年截至11月已吸引觀光客1,875萬人次、比美六都，透過無形的文化資產創造有形的經濟效益，再創造出新的感動。

這場聖誕party，由賴正鎰邀副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、雲林縣議員賴淑娞、文觀處長陳璧君、古坑代表會副主席賴嘉濱等人一起啟動活動，並在稍晚進行聖誕樹的點燈儀式，預祝大家聖誕快樂。

鄉林建設總經理方偉民指出，「鄉林回鄉、回饋鄉鄰」，從台中市扎根的鄉林集團，2005年揮軍北上，延伸到雙北推案，2021年看好彰化生活圈，在南彰化的員林市推案。

2023年再延伸品牌觸角，跨進雲林縣治所在核心區斗六推出新建案，因為雲林正是鄉林集團董事長賴正鎰的故鄉，而不少喜愛鄉林品牌的鄉親，也一直很喜歡鄉林建案設計美學與飯店式服務，多年來力薦鄉林返回故里投入建設。

方偉民說，拜高鐵、國道三號，中科虎尾園區等重大建設所賜，中彰雲大科技生活圈成型並帶入大量就業人口，這些年來在縣長張麗善的努力下，「雲林真的不一樣了」。雲林人值得更美好的生活，所以鄉林決定將涵碧建築與生活美學、文創精神帶回故鄉，蓋一處最美的全齡社區，以具體行動來實踐對故鄉的愛、回饋鄉里。

而12月初起跑的「雲林100個價值與堅持的故事」徵文活動，目的就是號召在地鄉親及百工百業職人分享感動人心的堅持故事，讓更多人認識雲林產業與人文，歡迎鄉親來投稿。方偉民說，今晚的聖誕點燈園遊會之外，接著在這塊綠地還會有草地音樂會，請市民拭目以待。

鄉林回鄉聖誕PARTY，今天吸引數百位鄉親攜老扶幼熱情參與。圖／鄉林提供 園遊會現場稍晚舉行聖誕樹點燈儀式，現場燈光閃耀，預祝大家聖誕快樂。圖／鄉林提供 鄉林集團董事長賴正鎰扮演聖誕老公公，發送糖果餅乾給小朋友。圖／鄉林提供

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