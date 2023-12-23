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「清水那方」公益暖冬餐會 邀獨居長者弱勢家庭同享溫馨

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
此次參與及贊助公益暖冬餐會的在地企業、單位及民意代表相當踴躍。記者宋健生/攝影
此次參與及贊助公益暖冬餐會的在地企業、單位及民意代表相當踴躍。記者宋健生/攝影

由彰化縣政府委外經營的「清水那方」豪華露營區，在歲末寒冬之際，秉持關懷在地、回饋社區精神，結合在地企業，今(23)日在園區內的清水沐月餐廳舉辦「公益暖冬餐會」，招待鄰近地區社頭鄉共100位獨居長者及弱勢家庭一起同享溫馨饗宴。

「清水那方」於2021年10月6日開幕，被譽於彰化縣最新的旗艦級觀光景點。業者極重視關懷在地及回饋社區的精神，每月第三週的六、日訂為「那方同樂日」，社頭鄉民都可免費進入一般遊憩區。

這次舉辦的「公益暖冬餐會」，即是要進一步拉近與在地民眾的距離，尤其是社頭鄉居民逐漸高齡化，不少高齡長者因子女外出工作成了獨居者，平時缺乏社會接觸。

「清水那方」特別安排此次機會，邀請鄉內低收入戶及獨居長者在參與這次溫馨饗宴之餘，亦能大開眼界，一睹全台面積最大合法溫泉露營區內的美景。

「清水那方」營運三年以來，吸引來自全台各地的遊客，業者同時推薦週邊的十八彎古道、長青自行車道、清水岩寺、手套博物館、織襪博物館、天然醬油生產工廠等諸多觀光景點。

加上社頭最知名的芭樂，同時也銜接田中馬拉松、二水馬拉松等活動，而社頭鄉、二水鄉及田中鎮都獲選為經典小鎮美譽，已成為彰化縣東南角的重要觀光景點，為彰化的觀光帶來新氣象，「清水那方」更成為當地熱門打卡新地標。

此次參與及贊助公益暖冬餐會的在地企業及單位相當踴躍，包括世國企業、竑林興業、利豹企業、宏唯食品、永順吉商行、萬澄食品、宇航國際旅行社等公司。

以及彰化縣議員黃柏瑜、社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉民代表邱湧錩、劉榮宗、埤斗村長蕭詠隆、舊社村長陳瑞良、東興村長蕭武雄、廣福村長謝文程、松竹村長張秀優等共同做公益。

而公益暖冬餐會地點是位於「清水那方」園區內的沐月餐廳，由著名日本象集團設計的日式木結構建築，室內外用餐環境相當優雅，提供以當地當季新鮮食材為主的健康餐飲，倡導有機飲食及當地農產品特性，透過最合適的烹飪方式，讓食物呈現原始美味，讓餐桌上的每個人，都能感受到滿滿的喜悅，落實從產地到餐桌的生活美食。

「清水那方」公益暖冬餐會招待社頭鄉獨居長者及弱勢家庭同享温馨饗宴。記者宋健生/攝影
「清水那方」公益暖冬餐會招待社頭鄉獨居長者及弱勢家庭同享温馨饗宴。記者宋健生/攝影

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