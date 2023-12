觀傳局攜手「全家」首創「穆斯林友善商品專區」 推動北市觀光再升級

全台首創。台北市觀光傳播局22日於「全家」台北101店舉辦「穆斯林友善商品專區」發佈記者會,宣布將與全家便利商店攜手合作,在北市熱門景區、交通樞紐周邊八間「全家」店舖設置專區,販售51項商品,包含零食餅乾、飲品、泡麵等,如全家自有品牌「FamiCollection」系列餅乾、茶飲等,皆經中國回教協會確認成分,提供穆斯林旅客安心又便利的商品服務,持續建置台北穆斯林友善環境、服務就近性再升級。

根據交通部觀光署統計,今年來台的國際旅客人數約600萬人次,其中約兩成是穆斯林旅客。觀傳局持續辦理穆斯林友善環境輔導,推動景點、旅宿業取得穆斯林友善認證,使台北市成為全台最多穆斯林友善設施、景點及旅館的城市,今年更首度獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」(CrescentRating)頒發「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織 Most Promising Muslim-friendly City Destination of The Year(Non-OIC)」,足見國際對北市推動穆斯林友善環境成果的肯定;另依旅遊平台Agoda預訂數據統計,台北已躋身馬來西亞遊客2024年首選旅遊城市。

觀傳局長王秋冬表示,穆斯林旅客對食品有不同需求,今年北市特別與「全家便利商店」合作,首創於台北市熱門景點商圈與交通樞紐周邊,如台北101、國父紀念館、台北車站、東門永康商圈、大稻埕等,共八間「全家」店舖設置「穆斯林友善商品專區」,專區內食品都經過中國回教協會嚴格檢視,相關成分都符合教義要求。藉由全家便利商店的24小時服務,穆斯林旅客於景點遊覽時,可就近選購穆斯林友善商品,滿足飲食與採買伴手禮的需求。

全家便利商店商品本部本部長李慶賢說,今年來台國際旅客超過兩成是穆斯林朋友,市府一直致力推動穆斯林友善環境。此次全家便利商店在中國回教協會的指導下,每項商品逐一驗證,提供穆斯林朋友食品安心的保證。未來也希望擴大商品數量,期待有更多廠商、志同道合的朋友一同加入。

觀傳局介紹,「穆斯林友善商品專區」共推出 51 項商品,皆是經由中國回教協會確認成分,可供穆斯林旅客安心選購,類型包含零食餅乾、巧克力、糖果、飲品、泡麵類,如「全家」自有品牌「FamiCollection」系列餅乾、茶飲等;同時,8間「全家」店舖配合本次發佈會,即日起至24日舉辦為期三天的優惠活動,購買「穆斯林友善商品專區」之穆斯林友善商品,同商品可享兩件七五折優惠。

觀傳局並表示,本次「全家」八間店舖的穆斯林友善商品專區是一個新開始,未來希望能擴展到更多的店舖,並鼓勵同業推出商品專區,以及民間開發更多樣化的穆斯林友善商品,而觀傳局也將持續針對馬來西亞、新加坡、印尼等穆斯林比例較高的國家進行海外行銷推廣,並輔導北市景點、旅宿業者取得穆斯林友善認證,打造更友善的旅遊環境,使台北市成為國內外所有旅客的旅遊首選城市。