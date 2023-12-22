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7-11當年瘋搶Hello Kitty磁鐵 明年1月重出江湖 再搶點數經濟

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
7-ELEVEN全店「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購集點送 」明年1月登場。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN全店「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購集點送 」明年1月登場。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN造成集點風潮的Hello Kitty磁鐵，明年1月將重返江湖，希望創造會員和集點雙點數經濟，以衝高客單價和來客數，在明年首季衝出好成績。

統一超目前會員數近1,700萬人，會員消費貢獻占超商本業消費金額超過五成。明年再推Hello Kitty磁鐵，有望為OPEN POINT生態圈吸引新用戶加入，持續帶動會員貢獻度和活躍度，再創歷史同期新高。

7-11自2005年起首創全台零售行銷手法，推出全店集點活動創新生活話題。首檔集點活動與全球超人氣、知名的Hello Kitty合作，帶動當時集點換磁鐵熱潮，甚至搶到缺貨。

當時原訂消費者需花三個月才收集完的31款Hello Kitty磁鐵贈品，因熱潮不減，許多人一個月不到就收集完成，也使7-11客單價和來客數都有顯著成長。

今年適逢Hello Kitty 50周年生日慶，7-11再攜手三麗鷗，以首度合作的3D光柵磁鐵為題，開發50款經典年代圖素及50款字母數字表情組合系列，共100款。

同步加碼開發立體造型籤紙扭蛋機存錢筒、水晶球音樂盒、公仔時鐘小夜燈、公仔積木萬年曆、絨毛吊飾零錢包鑰匙圈、美妝刷具3件組等7-11限定限量周邊商品，希望能提高蒐藏價值。

統一超表示，7-11從以往單一點數，如今已進化至雙點數經濟效應，一個是7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈持續藉由會員、點數、支付三策略，跨產業、跨通路架構會員生態系；另一個是OPEN POINT APP的「小七集點卡」，加深會員黏著度，會員含金量高，貢獻金額占超商本業超過五成。

以今年11月來說，持續藉由點數，為OPEN POINT生態圈吸引新用戶加入，同時提升既有會員黏著度，帶動會員貢獻度、活躍率持續兩位數成長、創歷史同期新高水位；明年1月起Hello Kitty磁鐵再度重出江湖，會員數、以及貢獻金額都有機會再創下同期新高。

Hello Kitty 生態 消費

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