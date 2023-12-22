快訊

扯鈴教練共諜案3人認罪 退役女兵：郭書瑤胞弟上傳軍事機密

兒時家貧六口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀

盛弘小金雞敏盛智醫城開幕 桃園火車站商圈新亮點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
敏盛智醫城與敏盛智慧門診中心正式開幕。圖/業者提供
敏盛智醫城與敏盛智慧門診中心正式開幕。圖/業者提供

敏盛醫療集團旗下的敏盛智醫城暨敏盛智慧門診中心於今（22）日正式開幕，是全台首座結合智慧醫療、健康檢查、醫學美容、健康公寓式智醫康寓的綜合醫療城。盛弘（8403）表示，敏盛智醫城以健康、亞健康族群為目標，為桃園地區的民眾提供全方位數位健康服務，創新的「Medical Mall」概念，預期將帶動人潮及需求，投資效益可於明年開始展現。

敏盛智慧門診中心自今年3月15日試營運以來，來診人數將近9,000人次，第一階段先以敏盛醫院總院超額病人轉移的成果，逐步轉化為以當地社區經營為目標，敏盛智慧門診中心將陸續增加醫療服務，預計從12科別、一周40診，至2024年第四季增加至每周70診次，並推出教授級、院長級、主任級主治醫師堅強陣容，目標平均每月就診8,000人次以上。

敏盛智慧門診中心特色在於運用數位影像、人工智慧、數位病歷、遠距健康等元素，實現智慧醫療的理念，讓民眾可以透過網路以及大數據分析，完成健康追求與治療疾病。例如，透過敏盛智醫 APP，民眾可以清楚的了解自己的看診、檢查時間以及檢查的結果等，並且也可以透過APP 預約、掛號甚至是繳費，讓民眾利用手機就能完成整個就醫流程。

敏盛智醫城並非醫院或長照機構，而是以健康、亞健康族群為目標，來此進行「 Healthy long stay」。其中，不僅有敏盛智慧門診中心提供專業高品質的門診服務，在與躍獅藥局旗艦店及艾薇美健康管理的合作下，健康檢查、醫學美容、生活用藥、輔具諮詢等方面，都能提供民眾一站式的數位健康服務。例如，敏盛智慧門診中心提供的客製化醫美服務，可以讓民眾根據自己的需求與喜好，選擇最適合的醫美項目。

智醫康寓提供醫療專業品牌加乘的住宿服務，自試營運以來，客源以長住客人為主，長住包月與集團訂房的比例達到8成，每月的營業收入穩定攀升，未來將建置長壽俱樂部推動長壽醫學，並透過國際評鑑提升整體服務品質。

盛弘董事長楊弘仁表示，敏盛智慧門診中心的主要核心是智慧醫療健康服務，這是學習歐美已有的「Medical Mall」進行打造。除了提供門診醫療與住宿服務外，也將類似「三創數位生活園區」的概念，大量引進國內智慧醫療商品進駐、展示產品，並開放體驗和銷售。正式營運之後，除門診人數成長外，也將帶動醫美、保健品甚至健檢的人潮及需求，投資效益可於明年開始展現。

2024 醫美

延伸閱讀

68歲陳美鳳「逆天美顏」挨酸：靠醫美 女星火大開罵

68歲陳美鳳「逆天美顏」挨酸：靠醫美 女星火大開罵

林口長庚報喜！醫院積極發展智慧醫療 再拿下電子病歷最高級證書

越南籍逃逸女移工開設醫美工作室 6年海撈百萬

相關新聞

衝擊日本汽車製造！大發造假案恐促成產業整併？

「大發工業的違規造假醜聞，如果沒有好好止血，將危及Made in Japan的國際信譽...」日本國內輕自動車市占率高達30%、連續17年輕自動車新車販賣數第一的大發工業（ダイハツ工業），在2023年4月和5月連續被發現車輛檢測數據造假後，委託籌組第三方委員會進行調查，12月20日大發工業社長奧平總一郎以及第三方委員會委員長貝阿彌誠律師，共同召開記者會發表正式調查報告。

全家打造「穆斯林友善超商」 瞄準人氣商圈北市8店限定

為迎接穆斯林觀光商機、推廣穆斯林友善形象，全家（5903）與台北市政府觀光傳播局及中國回教協會攜手合作，打造便利商店業界...

開飯、饗泰多進駐麗寶 Outlet Mall開幕推芋頭限定菜

台中人必衝的麗寶樂園跨年演唱會，今年很不一樣！饗賓餐旅集團旗下兩大人氣餐廳「開飯川食堂」、「饗泰多 泰式風格餐廳」攜手進...

台灣港務公司廣招人才 起薪最高5.4萬元

台灣港務公司甄試簡章公告，預計於2024年招考正、備取共206名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有三年相...

SCFI運價指數周漲幅創7年新高 歐洲線狂飆45%

受到紅海危機效應，SCFI貨櫃運價指數不只是連四漲，還出現單周漲幅14.7%的走勢，這是2016年以來單周最大漲幅，航運...

助青年創業 竹縣「新竹青創基地」明年招募10團隊進駐

為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作於2022年成立新竹青創基地(Hsinchu Startup Hub ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。