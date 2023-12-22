盛弘小金雞敏盛智醫城開幕 桃園火車站商圈新亮點

敏盛醫療集團旗下的敏盛智醫城暨敏盛智慧門診中心於今（22）日正式開幕，是全台首座結合智慧醫療、健康檢查、醫學美容、健康公寓式智醫康寓的綜合醫療城。盛弘（8403）表示，敏盛智醫城以健康、亞健康族群為目標，為桃園地區的民眾提供全方位數位健康服務，創新的「Medical Mall」概念，預期將帶動人潮及需求，投資效益可於明年開始展現。

敏盛智慧門診中心自今年3月15日試營運以來，來診人數將近9,000人次，第一階段先以敏盛醫院總院超額病人轉移的成果，逐步轉化為以當地社區經營為目標，敏盛智慧門診中心將陸續增加醫療服務，預計從12科別、一周40診，至2024年第四季增加至每周70診次，並推出教授級、院長級、主任級主治醫師堅強陣容，目標平均每月就診8,000人次以上。

敏盛智慧門診中心特色在於運用數位影像、人工智慧、數位病歷、遠距健康等元素，實現智慧醫療的理念，讓民眾可以透過網路以及大數據分析，完成健康追求與治療疾病。例如，透過敏盛智醫 APP，民眾可以清楚的了解自己的看診、檢查時間以及檢查的結果等，並且也可以透過APP 預約、掛號甚至是繳費，讓民眾利用手機就能完成整個就醫流程。

敏盛智醫城並非醫院或長照機構，而是以健康、亞健康族群為目標，來此進行「 Healthy long stay」。其中，不僅有敏盛智慧門診中心提供專業高品質的門診服務，在與躍獅藥局旗艦店及艾薇美健康管理的合作下，健康檢查、醫學美容、生活用藥、輔具諮詢等方面，都能提供民眾一站式的數位健康服務。例如，敏盛智慧門診中心提供的客製化醫美服務，可以讓民眾根據自己的需求與喜好，選擇最適合的醫美項目。

智醫康寓提供醫療專業品牌加乘的住宿服務，自試營運以來，客源以長住客人為主，長住包月與集團訂房的比例達到8成，每月的營業收入穩定攀升，未來將建置長壽俱樂部推動長壽醫學，並透過國際評鑑提升整體服務品質。

盛弘董事長楊弘仁表示，敏盛智慧門診中心的主要核心是智慧醫療健康服務，這是學習歐美已有的「Medical Mall」進行打造。除了提供門診醫療與住宿服務外，也將類似「三創數位生活園區」的概念，大量引進國內智慧醫療商品進駐、展示產品，並開放體驗和銷售。正式營運之後，除門診人數成長外，也將帶動醫美、保健品甚至健檢的人潮及需求，投資效益可於明年開始展現。

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