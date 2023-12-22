捷運環狀線社子段簽約 明年3月動工

台北捷運局表示，繼今年捷運環狀線北環段CF680B區段標(蘆洲至三重段)及CF680A(五股至蘆洲段)等兩個區段標陸續順利動工後，預算金額達102億的環狀線北環段CF690C區段標工程(社子段)於今(22)日舉行簽約典禮，本段工程將於2024年3月開工。

台北捷運局說，北環段CF690C區段標工程，起自新北市三重區五華國小，沿著重陽橋經百齡橋，以潛盾隧道方式穿越淡水河及基隆河兩個重要河道下方，至台北市士林區陽明高中附近士商路止，路線長約2.7公里。捷運局指出，本段工程包括在社正公園設置ㄧ座地下車站（Y24站），並設計兩座位於堤防邊的逃生豎井及士林中正路的一處袋式儲車軌。

負責本段工程的台北捷運局一工處表示，本路段工程特殊且施工困難度極高，包括工程隧道須以潛盾通過淡水河及基隆河兩河段，施工期間可能會遭遇浮木及社子地區人行陸橋、士林百齡橋的地下基樁衝突，需多次開艙破除結構，施工風險極高。

一工處進一步指出，本段工程潛盾隧道挖掘深度達45公尺，以及環河北路快速道路旁的逃生豎井採壓入式沉箱，深達52公尺，都是捷運施工歷史挖掘最深紀錄；工程還包含社子地區的地下疊式車站緊鄰民房施工、穿越堤防、冷凍工法等多種複雜工法，具有高度挑戰性，因此需以工程技術克服障礙，兼具提供工程界的經驗傳承。

捷運局表示，銜接台北市士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段CF690C區段標是捷運北環段在台北市轄區的「第一標」，歷經一年半五次公告招標流標，在北市府及外界積極透過邀請廠商投標並依市場行情配合調整工程經費，提升廠商投標意願後，終於第六次公告招標完成決標，由國內廠商皇昌營造公司（2543）以102億290萬元得標。

捷運局說，環狀線北環段西起新莊區新北產業園區站，沿著五股區五工路高架轉入地下方式續沿五權路、國道1號南側、蘆洲區中山一路、集賢路，續行重陽橋側進入臺北市士林區社子、中正路、至善路至大直區北安路南側與文湖線劍南路站交會轉乘，全長約14.93公里，共規劃設置12座地下車站及一處機廠，共分為六個區段標施作。

捷運局表示，CF690C區段標工程為北環段銜接新北市與台北市的標案，能否順利發包對後續的營運具有關鍵性的影響，希望在國內疫情日漸緩和之際，產生正面及鼓勵之效果，提升優良廠商參與捷運工程建設的意願，後續標案能踴躍投標，期望再次突破困境帶動捷運北環段其他工程標也能順利發包，工程得以陸續開展，朝向全線施工及早日完工通車的目標大步邁進。

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