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全家打造「穆斯林友善超商」 瞄準人氣商圈北市8店限定

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家攜手北市觀傳局與中國回教協會，於北市8間店舖設立穆斯林友善商品專區，方便穆斯林旅客或是在地穆斯林觀光旅遊時，可就近選購商品。圖/全家提供
全家攜手北市觀傳局與中國回教協會，於北市8間店舖設立穆斯林友善商品專區，方便穆斯林旅客或是在地穆斯林觀光旅遊時，可就近選購商品。圖/全家提供

為迎接穆斯林觀光商機、推廣穆斯林友善形象，全家（5903）與台北市政府觀光傳播局及中國回教協會攜手合作，打造便利商店業界唯一的「穆斯林友善商品專區」，其分布於穆斯林在北市最常造訪的熱門商圈，並提供逾50項經中國回教協會查核確認之穆斯林友善商品，讓每位來臺觀光的穆斯林旅客、在地穆斯林住民，都能「穆斯林友善商品專區」安心選購，同時亦響應聯合國永續發展目標SDG10減少不平等。

根據交通部觀光署統計，2023年來台的國際旅客人數600萬人次，其中約有兩成是穆斯林旅客，而臺北市推動穆斯林觀光不遺餘力，今年首度獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」（rescentRating）頒發「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎-非伊斯蘭合作組織」。

全家商品本部本部長李慶賢表示，便利商店為最貼近消費者的生活場域，除了一般商品服務，亦積極運用通路力量展現社會價值，希望可為多元顧客提供美好的購物體驗。

因應台北市今年獲選「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎-非伊斯蘭合作組織」，全家響應北市觀傳局與中國回教協會，將於北市8間店舖設立穆斯林友善商品專區，設有專區的店舖分別位於台北車站、台北101、國父紀念館、東門永康商圈、大稻埕等穆斯林最常到訪的熱門商圈，方便穆斯林旅客或是在地穆斯林觀光旅遊時，可就近選購商品。

全家穆斯林友善商品逾50項，包含零食餅乾、巧克力及糖果類，如Oreo餅乾、金莎巧克力、Airwaves口香糖、「全家」自有品牌FamiCollection餅乾系列；瓶裝飲品則有FamiCollection古早味紅茶、四季春青茶、氣泡水等；另外，宵夜時段則推薦隨緣泰式酸辣湯麵，皆經由中國回教協會查核確認為穆斯林友善商品，消費者可安心選購。店舖專區陳列空間有限，消費者可掃描專區QRcode進入商品專頁查詢完整商品清單。

有需求的消費者可透過「穆斯林友善商品在全家」之店內外海報辨認是否設置專區，或可於全家官網查詢8間店舖所在位置。

為歡慶全家穆斯林友善商品專區正式推出，12月22日至12月24日凡於北市8間設有專區的「全家」店舖購買穆斯林友善商品，即可享有同品項2件75折優惠。

穆斯林 全家 觀光

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