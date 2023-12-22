快訊

披上競選背心…綠營地方大老再度挺侯友宜 稱「政治是一時、做人是永遠」

「賴皮寮」爭議擴大！賴清德萬里老家昨撤哨 國安局堅持非「倉促撤收」

影／邱國正探視海虎潛艦受傷5官兵 強調「憾事要檢討非責怪」

SCFI運價指數周漲幅創7年新高 歐洲線狂飆45%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI貨櫃運價指數不只是連四漲，還出現單周漲幅14.7%的走勢。示意圖／ingimage
SCFI貨櫃運價指數不只是連四漲，還出現單周漲幅14.7%的走勢。示意圖／ingimage

受到紅海危機效應，SCFI貨櫃運價指數不只是連四漲，還出現單周漲幅14.7%的走勢，這是2016年以來單周最大漲幅，航運業界指出，本周的走勢，可以說比疫情海嘯後造成運價大漲還猛；其中亞洲至歐洲線運價較前一周暴漲45.5%，亞洲至地中海運價周漲幅也逾三成。

根據今(22)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲161.47點至1254.99點，周漲幅擴大至14.76%，四大遠洋航線全面上漲，歐洲線狂飆，原本就居高不下的美國線都較前一周上漲。

遠東到歐洲運價已經開始狂飆，每TEU(20呎櫃)達1497美元，較前一周上漲468美元，漲幅45.48%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2054美元，較前一周上漲485美元，漲幅30.91%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,855美元，較前一周上漲36美元，漲幅2%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,982美元，較前一周上漲177美元，漲幅6.3%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌1美元；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲5美元，漲幅2.47%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲1美元。

延伸閱讀

商船在紅海遭襲擾亂全球貿易 繞遠路恐影響供應鏈

紅海危機是什麼、會演變成全面戰爭嗎？一文了解始末

美元走貶 觸及一周最低 日圓繼續升值

紅海危機應變 複合運輸熱轉

相關新聞

衝擊日本汽車製造！大發造假案恐促成產業整併？

「大發工業的違規造假醜聞，如果沒有好好止血，將危及Made in Japan的國際信譽...」日本國內輕自動車市占率高達30%、連續17年輕自動車新車販賣數第一的大發工業（ダイハツ工業），在2023年4月和5月連續被發現車輛檢測數據造假後，委託籌組第三方委員會進行調查，12月20日大發工業社長奧平總一郎以及第三方委員會委員長貝阿彌誠律師，共同召開記者會發表正式調查報告。

全家打造「穆斯林友善超商」 瞄準人氣商圈北市8店限定

為迎接穆斯林觀光商機、推廣穆斯林友善形象，全家（5903）與台北市政府觀光傳播局及中國回教協會攜手合作，打造便利商店業界...

SCFI運價指數周漲幅創7年新高 歐洲線狂飆45%

受到紅海危機效應，SCFI貨櫃運價指數不只是連四漲，還出現單周漲幅14.7%的走勢，這是2016年以來單周最大漲幅，航運...

助青年創業 竹縣「新竹青創基地」明年招募10團隊進駐

為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作於2022年成立新竹青創基地(Hsinchu Startup Hub ...

企業育嬰假大比拚！ 第一名超優渥：放假超過半年還能領全薪

台灣近年面臨相當嚴重的少子化問題，根據內政部戶政司全球資訊網人口統計圖顯示，近五年的出生率持續減少，至民國111年總生育率更創下歷史新低0.87人，亦即每位育齡婦女生不到1位孩子...

信義房屋專家揭 竹北中古屋優勢

信義房屋觀察，竹北房市自928檔期以來，中古屋流通天數變長，信義房屋竹二區協理張家榮建議，屋主見流通天數變長，逐漸有讓利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。