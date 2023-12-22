SCFI運價指數周漲幅創7年新高 歐洲線狂飆45%

受到紅海危機效應，SCFI貨櫃運價指數不只是連四漲，還出現單周漲幅14.7%的走勢，這是2016年以來單周最大漲幅，航運業界指出，本周的走勢，可以說比疫情海嘯後造成運價大漲還猛；其中亞洲至歐洲線運價較前一周暴漲45.5%，亞洲至地中海運價周漲幅也逾三成。

根據今(22)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲161.47點至1254.99點，周漲幅擴大至14.76%，四大遠洋航線全面上漲，歐洲線狂飆，原本就居高不下的美國線都較前一周上漲。

遠東到歐洲運價已經開始狂飆，每TEU(20呎櫃)達1497美元，較前一周上漲468美元，漲幅45.48%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2054美元，較前一周上漲485美元，漲幅30.91%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,855美元，較前一周上漲36美元，漲幅2%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,982美元，較前一周上漲177美元，漲幅6.3%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌1美元；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲5美元，漲幅2.47%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲1美元。

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