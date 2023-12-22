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泰茂實業汽車零組件、綠能、食品多元經營 帶動營收創高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

全台最大活塞廠泰茂實業（2230）十年前與工研院合作，以類碳鑽薄膜技術研發出「黑鑽活塞環」，能夠降低活塞環的摩擦係數，省油至少8%~10%，目前已經打進各大國際公司，成為泰茂搶攻OE市場的利器，也為儲能事業埋下發展契機。

泰茂實業董事長呂萬賢表示，有關明年的展望，對中國大陸酒水事業的成長很有信心，主要來自兩個方面，從布點來看，江蘇省菸草零售終端網點共有38萬家，目前北海杜宇松豪布點只有3000家，還不到百分之一，未來還有很大成長空間。從產品面來看，目前只推出兩款酒，2024年還會加入至少三種酒品、一種飲品，未來還會開發其他產品線加入，強化銷售力道。

全球力拚節能減碳，電動車成為重要的發展項目，但電動車沒有引擎，用不到活塞環，加上2035年禁售燃油車，泰茂總經理呂萬傑表示，全球燃油車輛的後修市場還有至少十五年的時間，而且泰茂佔有產品優勢利基，短期對泰茂並沒有立即衝擊。但企業經營必須未雨綢繆，泰茂在四、五年前就已經察覺到危機，開始尋求轉型，成立新能源事業部投入儲能事業。

目前已經開發1kw、5kw、10kw及50kw的儲能系統。因應未來辦公室、超商、住家、豪宅，節省能源及調節電源，有效整合使用太陽能、市電及儲能電池，利用離峰、尖峰電力調節達到創造能源、儲存能源與節省能源三合一的高效能源系統，且已申請三項專利。

泰茂實業今年表現受到投資人關注，股價自年初以來從低點32元飆升，12月22日更創下盤中176元新高點。除了股價創新高，單月營收跟累計營收也雙雙創下新高。泰茂11月營收，以8362萬元創下歷史新高，相較於去年同期的4655萬，增加3707萬，同比成長79.66%。一到十一月累計營收也創新高，今年累計已達5億7962萬，相較於去年同期累計4億6014萬，增加1億1947萬，同比成長25.96%。

營收創下新高的最主要原因，是來自於中國大陸的酒水事業，也就是三月併購的北海杜宇松豪電子商務有限公司，自今(2023)年5月開始貢獻營收，至11月止，共挹注1億3578萬元，佔總營收23.43%，已近四分之一。

呂萬傑指出，國際碳權交易平台啟動，顯示綠能發展更往前一步，也是泰茂掌握的商機，「泰茂本身在碳盤查方面已完成三件事，一是蒐集業界訊息；二是廠區溫室氣體排放，完成初步估算；三是確認合適輔導機構，符合金管會規範時程。」

營收 2024 活塞

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