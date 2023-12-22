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經濟部攜體育署推動運動科技 工研院智慧高爾夫、戶外騎乘模擬技術

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
工研院「高擬真虛實互動模擬系統」，畫面重現臺灣高球場地，提升視覺享受，搭配地形地貌變動模擬真實場景，打球臨場感加倍。工研院／提供
工研院「高擬真虛實互動模擬系統」，畫面重現臺灣高球場地，提升視覺享受，搭配地形地貌變動模擬真實場景，打球臨場感加倍。工研院／提供

在經濟部產業技術司的支持下，工研院發展虛實融合、互動沉浸式運動科技，將於體育署主辦的2023臺灣運動產業博覽會盛大展出，展期從 12月23日至2024年1月1日於松山文創園區登場，現場展出多項主題，包括高擬真虛實互動模擬系統、運動訓練分析系統、智慧健身房、騎乘科技，民眾可以透過AI影像辨識進行揮桿動作比對，也能體驗國手騎乘自行車切換檔動作，學習專業運動訓練模式。

工研院表示，同時，為促進產官學研交流，12月28日也將舉辦「『動』自科技，邁向未來—運動科技產業論壇」，邀請工研院中分院運動科技技術長相子元、國家運動科學中心董事長吳誠文、國科會副執行秘書林明仁、國立體育大學校長邱炳坤等重量級專家，於現場分享臺灣運動科技推動成果。

工研院指出，在「高擬真虛實互動模擬系統」方面，畫面重現臺灣高球場地，提升視覺享受，搭配地形地貌變動模擬真實場景，打球臨場感加倍。在運動訓練分析系統方面，「智慧高爾夫分析指導系統」只要一支手機架及手機安裝APP，即可透過AI自動辨識揮桿動作，進行姿態比對、分析。而「智慧棒球打擊系統」可設定不同球速或球種，結合人體姿態深度攝影技術與AI人工智慧，分析擊球者的揮棒姿勢，讓教練以客觀的數據來評估，並找出選手打擊上的弱點優化訓練成果。

現場除展示多項科技成果，提供民眾免費體驗運動科技的奧秘，工研院也將於12月28日（四），在松山文創園區一號倉庫舞台區，承辦體育署「『動』自科技，邁向未來—運動科技產業論壇」，邀請工研院、國家運動科學中心、國家科學及技術委員會、國立體育大學、數位發展部等８位專家解析，從產業發展趨勢、人才培育、科技場域驗證與未來行動等多元面向，分享我國運動科技產業各項推動成果，揭開運動科技的神秘面紗，歡迎熱愛運動的各界專家、業者與民眾共襄盛舉，報名請上https://reurl.cc/q09vrD 或洽臺灣運動產業博覽會臉書粉絲團。

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