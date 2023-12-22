廣告科技結合AI大數據 OneAD發布注意力衝擊白皮書

台灣廣告科技品牌 OneAD 日前發表《2023 注意力衝擊白皮書》，與國際知名市場研究顧問 Kantar 合作，發表數位廣告趨勢與消費者行為洞察，宣告爭取 TP 值（Time Performance）的注意力經濟時代來臨。

OneAD 執行長李素真表示，注意力經濟已是國際趨勢，國外調查證實注意力測量指標策略能有效提升營收，台灣企業也應開始具備注意力貨幣化的概念，「品牌輸掉了數位戰場的注意力，就輸了品牌競爭力！」

國際知名第三方監測機構 Integral Ad Science（IAS）亞太區總經理 Megan Reichelt 認為，注意力是衡量廣告能否引起消費者共鳴並與業績息息相關的指標，根據 IAS 的國外數據顯示，品牌若採用注意力指標策略，86 % 能提高媒體成效、79% 能夠提升預期營收，而在線上導流、廣告互動與品牌建設（含品牌記憶度、偏好度）等關鍵商業指標，皆有超過 70% 的提升。

當今數位廣告環境資訊多元擁擠，各種媒體都想搶奪消費者注意力。根據國外媒體報導，2007 年消費者每天接觸 5 千次廣告，到了 2017 年已成長為每天 1 萬次。在消費者注意力有限的情況下，如何爭取珍稀的注意力資源，成為品牌主影響營收、媒體成效、品牌建設等關鍵商業指標的關鍵。

OneAD 發布《2023注意力衝擊白皮書》，從以量化數據為基礎提出的「注意力衝擊指標」（Attention Impact Index, AII），到邀請消費者配戴眼動儀進行的深度質化研究，科學化方式衡量消費者注意力。OneAD 強調，善用 AI 科技與廣告科技，能為數位行銷帶來革新契機，將行銷預算轉化為品牌攢取消費者注意力的競爭實力。

OneAD 總經理葉毓輝表示，在 AI 科技介入後，注意力不再只是泛稱，而是能加以量化、貨幣化的高價值資源。為真實反映消費者注意力分配，「OneAD 運用在 AI 領域的優勢，聯手 OneDATA 的量化數據，率先業界首創『注意力衝擊指標』，讓品牌要傳遞給消費者的訊息不只是『被看見』，提升到『可互動』，並革新注意力經濟下的計價模式，讓品牌的行銷預算直接反映在品牌互動上。」

消費者已對不同平台上的廣告習以為常，常態性的廣告會被自動忽略，想在競爭者眾多的數位廣告中吸引消費者目光並不容易。OneAD 產品管理總監管偉筠指出，「透過這次的質化研究，我們發現要贏取消費者注意力，可歸納為以下四大關鍵要素：首先，以動態形式或劇情內容較多元有趣的廣告，消費者較願意花時間觀看；其次，以廣告科技能力為基底，運用含有多元互動元素的「富媒體」（Rich Media）廣告，邀請消費者互動，可讓消費者產生較深印象；第三，給消費者高度的自主選擇權，亦可提高廣告接受度。最後，透過數據科技的力量，投放消費者當下有興趣的廣告內容，更能投其所好，讓消費者接受意願更高。」

管偉筠舉仕高利達廣告為例，雖然是版面不大的置底廣告，但以直覺有趣的上滑互動元素邀請消費者互動，在相對不干擾閱讀的情況下，促使消費者想主動得知更多產品訊息，讓該廣告互動率高出平均 58%、點擊也高出平均 61%，成功地在競爭激烈的年節檔期中脫穎而出，「消費者其實並沒有我們以為的排斥廣告，但前提是要給他們有趣、好看、讓他們感興趣的廣告！」

白皮書中指出，OneAD 運用 AI 大數據分析單日超過 5,000 萬筆的消費者行為反應，從「螢幕佔比」、「凝視時間比」與「互動參與比」三個面向，量化不同廣告互動的注意力衝擊，科學化提供品牌與消費者互動最適合的具體量測，並使用 CPE（Cost Per Engagement）的貨幣化計價單位，有互動才計費，讓每一個注意力都可以貨幣單位表達，明確計量每一分行銷預算投資，確保行銷投資獲得最大注意力競爭力，進而達成最大品牌價值。

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