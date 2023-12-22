助青年創業 竹縣「新竹青創基地」明年招募10團隊進駐

為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作於2022年成立新竹青創基地(Hsinchu Startup Hub )，今年已輔導培育21組青創團隊，明年開放招募10組優秀團隊進駐，從即日起至113年1月12日止開放青創團隊申請，歡迎滿懷熱忱、創意無限的青年踴躍投件創業。

新竹縣長楊文科表示，縣府致力提供青年朋友圓夢創業的舞臺，支持青年朋友在創業第一步走得穩健，並減輕創業團隊初期沉重的金流壓力，提供一站式的全方位創業諮詢及輔導服務。

竹縣府教育局指出，在基地客製化輔導下，2023年進駐團隊表現優異，除多元拓展業務、爭取多項競賽獎金、研發補助外，更通過新竹縣2023年SBIR提案5案、新竹市2023年SBIR提案1案，分別以綠能監控、創新技術、線上平台、地方創生與食農教育等主題提案，通過率達100%。而截至12月份達成的媒合案件也多達22案，媒合成功企業包含工研院材化所、宏景集團、鞋類暨運動休閒科技研發中心、寬緯科技公司及數辰AI創藝科技等。

教育局長楊郡慈表示，此次新竹青創基地招募將提供專家學者提供專業創業諮詢輔導、免費創業培力課程、企業媒合會及成果博覽會等資源，還有優惠的共享辦公空間及新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借服務，非常歡迎想創業或正在創業的年輕朋友踴躍申請。

報名採線上方式，即日起至2024年1月12日晚間11點59分截止收件，2024年1月17日將採視訊會議審查，成功通過的團隊可從2024年1月31日起至12月31日止進駐。

詳情資訊請上新竹青創基地官方網站(https://startup-hc.tw/)，亦可電洽新竹青創基地服務平台03-5593142分機3515、3504、2609，或洽Line ID ：@297alzsi，由專人服務。 為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作於2022年成立新竹青創基地，今年已輔導培育21組青創團隊。圖／縣府提供

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