企業育嬰假大比拚！ 第一名超優渥：放假超過半年還能領全薪

台灣近年面臨相當嚴重的少子化問題，根據內政部戶政司全球資訊網人口統計圖顯示，近五年的出生率持續減少，至民國111年總生育率更創下歷史新低0.87人，亦即每位育齡婦女生不到1位孩子！

如今適逢2024年總統大選前哨戰，各方候選人也紛紛祭出力抗少子化的相關政見，試圖挽救國內長期低迷的生育率，然而在大選結果尚未分曉前，早已有許多國內企業推出優於政府法規的育嬰假政策，鼓勵公司員工多生小孩。《DailyView網路溫度計》現在就帶你盤點11大育嬰假優於法規的知名企業，趕快來看看有誰上榜吧！

說到「育嬰假」網友都在關注什麼？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看，近一年「育嬰假」的熱門關鍵字（2022/11/30-2023/11/29）有「留職、停薪、復職、離職、托嬰、托育、保母、請假、福利、平等、爸爸、老公、男性、薪資、薪水、少子化、補助、津貼、政策、友善」等，凸顯女性勞工懷孕後面臨的諸多育嬰問題。



其中網友最關注的議題是復職後能否回到原本的工作崗位？以及會不會有「經合法調動職務」後不得已而離職的情況發生？甚至還有夫妻為托嬰、找保母的情況發生爭執，因為若是不找托育服務只能由一方請假在家帶小孩，然而雖是講究平等、平權的現今社會，多數請假在家帶小孩的仍是身為女性的一方，而男性有假卻不敢用的情況，除了女性照顧者角色的刻板印象外，還因為普遍男性的薪資比女性來得高，對會失去一份收入來源的家庭來說，衝擊與壓力相對較小。

所幸隨著時代進步，許多幸福企業開始推行育兒相關的員工福利，有些甚至比現行法規還來得優渥！像是不分性別平等享有長期支薪育嬰假，公司內部設有托嬰服務及幼兒園，創造友善的職場環境，讓勞工們有個能安心生養孩子的環境。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《DailyView網路溫度計》

輝凌藥品

今年7月曾有網友在PTT上詢問「真的有人敢用男性育嬰假嗎？」不少鄉民表示「公家看過還不少，私人沒看過」、「私人要較大的公司才比較可能有」。然而身為國際生殖醫學與孕產健康領域的領導者——輝凌藥品（FERRING Pharmaceuticals）直接打破外界想像，除了在生殖醫學與孕產健康領域具備領導地位，從2022年7月開始實施「Building Families at Ferring 輝凌建立家庭計畫」，優渥的福利令初次耳聞的人都不敢置信，甚至擠破頭都希望能來這間公司工作、生小孩。 「輝凌建立家庭計畫」從發布的那一刻起，無論性別、國籍，所有輝凌的員工即刻享有產假、育嬰假、新生兒假及家庭建設假，其中育嬰假部分，無論是生育還是非生育（領養）父母皆可享有26週全薪育嬰假，推動親職性別平權，鼓勵男性員工更積極投入育兒。

若是遇到生多胞胎、領養情況，每個孩子還會再額外提供父母4週育嬰假，不過最特別的是「家庭建設假」，這個假是給予需要生育治療或是辦理收養的法律程序的父母，享有每輪治療或每個孩子5天的帶薪休假，讓員工能在不請事假（扣薪）的情況下建立自己的家庭！

此外，員工還能享有「無上限」的凍卵、凍精及做試管嬰兒等等之生殖治療財務補助，以及心理情緒健康諮詢服務。以上不難看出輝凌提供從備孕、懷孕到育兒等福利的全方位照護，貫徹「讓每個人都有好人家」的企業核心理念，也著實是政府挽救少子化的神隊友，以實際行動支持員工生兒育女、建立家庭！讓員工與其家人在時間與財務兩方面都有安全感，無需在工作與育兒之間拔河。

▲輝凌藥品

image source:翻攝Ferring Taiwan

中華電信

中華電信在福利體系顧及每位員工工作和生活平衡，以「幸福企業」作為發展目標，名列《富比士》2022年全球女性友善公司。



針對員工育嬰假部分，中華電信依《就業保險法》給付六個月津貼，另提供勞保薪資一半的育嬰留職停薪津貼，員工撫育3歲以下幼兒，還可以申請每工作日減少1小時工作時間，薪水仍照常給付，優渥福利也羨煞不少網友，「朋友在中華電，聽他講裡面的氣氛，感覺真的會用好用滿」。

▲中華電信

image source:翻攝FB／中華電信行動學園

微軟

微軟提倡多元與包容精神，為了讓員工不用瞻前顧後，自2017年起提供女性育嬰假20週、男性育嬰假6週、領養假6週及家庭照顧假4週，四種假別全部為全薪給付，讓員工在職場衝刺外也能兼顧家庭生活和責任，不必擔心會因為休假影響自己的考績或薪資。



有內部員工曾分享：「很感謝公司提供了這樣的福利，讓雙薪家庭除了平時的忙碌工作外，也能夠有餘裕陪伴家中的新生兒。」

▲微軟

image source:翻攝FB／Microsoft Taiwan

Google

依我國《就業保險法》規定，只要年資滿1年、子女未滿3歲並辦理育嬰留職停薪勞工，自2021年7月起可享有8成育嬰留職停薪薪資補助，不過仍有上班族認為收入明顯減少，「我自己是請半年，收入差很多是真的」。

Google以彈性工作制度出名，對於新生兒家庭福利更是不會虧待，只要Google員工是新手媽媽直接享有18週帶薪育嬰假，新手爸爸同樣也享有6週帶薪育嬰假，休假期間原本的股票和獎金不會中斷，父母復職時還能將孩子託付園區育嬰中心，不必擔心找不到人顧寶寶！

▲Google

image source:翻攝FB／Google

雀巢 Nestié

雀巢推動多元包容「育兒支持政策」，不僅突破性別框架以「照顧者」取代傳統父母角色印象，也提供優於法律育嬰假政策，其中主要照顧者提供18週全新育兒支持假，次要照顧者提供為期28天全新育兒支持假。



台灣雀巢董事長兼總經理羅台青表示：「我們尊重多元的家庭組成，透過開創性政策的推行，讓每一位員工都能獲得充分的支持，收穫生命的感動，為下一代創造美好的人生起點，讓員工『勇敢生，放心養』。」

▲雀巢

image source:翻攝雀巢官網

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月30日至2023年11月29日。

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