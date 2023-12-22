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晶華旗下知名餐飲「泰市場」回歸 3月插旗大直英迪格

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶華泰市場主廚孔德望。圖/晶華提供
晶華泰市場主廚孔德望。圖/晶華提供

隨著信義誠品熄燈、陪伴饕客走過18個年頭的人氣泰式海鮮自助料理餐廳—泰市場，將於12月24日暫別美食舞台。泰市場為晶華（2707）旗下知名館外餐飲，為讓品牌存續，晶華已決議3月1日起，泰市場將落腳大直英迪格酒店四樓為全新營業據點，帶著全面升級的海鮮食材、更加精進的廚藝與多元的服務，正式回歸。同時，2024年1月4日至2月29日，將限期快閃台北晶華酒店一樓栢麗廳，期間消費者可以一個價格、享用到兩間餐廳的招牌美饌。

泰市場以全台第一家、也是市場上唯一一家以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳華麗在2006年登場，至今服務過近3百萬位客人、營業額連年破億、網路人氣與好評也是居高不下。晶華表示，經過縝密的評估與討論，泰市場選定大直英迪格酒店四樓為據點開啟全新篇章，進駐新家之前，將快閃晶華栢麗廳兩個月，台北兩大自助餐廳強強聯手，1至2月將大大滿足自助餐同好的味蕾。

針對此次的快閃，泰市場主廚孔德望特別從涼拌、熱食、甜點及飲品四大類別中，精選出歷來最受歡迎品項的共40道，涼拌區提供粉絲票選第一名酸香開胃的青木瓜沙拉、大薄片，而加入檸檬汁、泰式小辣椒、蒜末、香菜根及小番茄末等調味而成的泰式涼拌海鮮、以及集結酸、香、辣等元素的泰式涼拌媽媽麵與酸辣皮蛋也會是餐檯的焦點。

熱食區則羅列著每日以新鮮蝦肉絞成蝦泥、厚達3公分的Q彈招牌月亮蝦餅，集結辛香料、展現道地南洋風味的黃金咖哩蟹、紅咖哩豬肉及綠咖哩雞肉，招牌的現煮酸辣蝦湯帶著塊大肉鮮的魚或鮮蝦原味復刻，味道經典的打拋豬、蝦醬空心菜、泰式檸檬魚以及酥炸榴槤也在快閃菜單當中。

此外，每日現煮的泰式奶茶 、口感酸甜綿密的椰香芒果汁與清爽解膩的熱帶酸子汁、椰子水等四款招牌飲品，以及手工娘惹糕及摩摩喳喳兩款人氣甜品也將出現在餐檯上宴饗饕客。栢麗廳全面加菜不加價，平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐1,680元、假日午餐及晚餐餐期每人1,980元。

晶華 2024 海鮮

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