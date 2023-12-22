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裕隆大陸投資公司 將清算解散
裕隆汽車昨天表示，轉投資公司東風裕隆汽車公司去年十二月卅日經法院裁定核准破產重整計畫，並於今年六月完成破產重整程序，為簡化轉投資架構，將清算解散上一層重要子公司裕隆大陸投資有限公司。
裕隆昨天舉行重訊記者會，說明將清算解散裕隆大陸投資公司，務實轉型，持續向電動車全新紀元邁進。裕隆表示，發布重訊主要是先前破產重整申請的後續說明，對公司不產生損益。
東風裕隆是裕隆為了在大陸發展自有品牌納智捷的投資事業，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接手後，積極處理相關轉投資，同時也解決裕隆集團的不確定因素。
市場專家表示，東風裕隆處理後，以及經歷前兩年的大手筆整頓與減資，裕隆以華創車電與鴻海集團合作成立鴻華先進並完成掛牌，如今裕隆擺脫不確定因素，讓嚴陳莉蓮可以更安心面對未來汽車產業變化，調整集團企業腳步。
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