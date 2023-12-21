台灣中油探採、綠能科技及煉製等三研究所 發表研發成果

台灣中油公司「112年度三研究所研發成果發表會」今（21）日在苗栗市探採研究所舉辦，邀請產、官、學、研各界參與，探採、綠能科技及煉製等三研究所依公司三大轉型策略「優油」、「減碳」及「潔能」展示研發成果，朝2050淨零目標邁進。

此次的研發成果發表會約300多人參與，透過各研究所專題簡報、海報介紹、實體物品展示、現場解說、展示館導覽及問答闖關遊戲等內容，讓外界了解三研究所的研發成果，具有創新思維，董事長李順欽與來賓逐一參觀，並聽取簡報及解說。

本次展示重點有石油探勘技術、煉廠安全及電池材料與儲能系統開發應用，內容包括「碳封存公眾溝通」、「油品污染檢測行動實驗室」、「中油公司未來產氫儲氫用氫及加氫示範站規劃介紹」、「高效安全鋰離子電池材料研發與量產」、「AOP水處理技術應用」、「玻尿酸沐浴露x胺基酸洗髮精」等，透過這些展示也讓外界了解台灣中油的研發量能。

為達成2050淨零目標，台灣中油以致力成為多元、創新、永續之國際能源公司為願景，持續布局淨零相關研發技術與應用，期待藉由本次成果發表會成果展示，拓展更多合作應用之契機，未來也將持續聚焦核心技術能力，加強前瞻技術研究之能量，以研發為驅動，邁向淨零轉型。 中油綠能科技所展示碳酸鋰工廠動態模型，並向來賓解說。中油提供／照

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