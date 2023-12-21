新航自2024年6月起 新增新加坡直飛倫敦蓋威克機場航班
新加坡航空（新航）將於2024年6月首航新加坡至倫敦蓋威克機場的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛每週五班。連同目前每日四班往來新加坡與倫敦希斯洛機場之間的航班，新航往返英國首都的航班總數將從目前的每週28班增加為每週33班。此外，新航也運營每週5班往返新加坡與曼徹斯特的航班服務。
在獲得主管機關核准之後，SQ310將於每週一、週四、週五、週六和週日運營。首航將於2024年6月21日當地時間23:55自新加坡飛往蓋威克機場，預計於2024年6月22日當地時間06:25抵達倫敦。返程航班SQ309於每週一、週二、週五、週六和週日從蓋威克飛機場往新加坡，將於2024年6月22日當地時間10:15自蓋威克起飛，預計於2024年6月23日早上06:20抵達新加坡。
執行此航線的新航A350-900長程機型配置三個客艙、共253個座位，包括42個商務艙座位、24個優選經濟艙座位，以及187個經濟艙座位。
倫敦蓋威克機場是探索倫敦和英國東南部的理想門戶。從蓋威克機場可輕鬆到達倫敦市中心，旅客可直接乘坐火車前往倫敦的主要交通樞紐，例如倫敦的布萊克法爾站、倫敦橋站、城市泰晤士連線站、聖潘克拉斯國際車站和倫敦的維多利亞站，這些車站週邊有許多主要旅遊景點。
新航市場規劃代理資深副總裁戴浩宇表示：「倫敦一直是新航集團的重要市場。隨著這個新航點的推出，新航的旅客在新加坡和英國之間將有更多的飛行選擇，同時也為前往歐洲或亞太地區其他目的地提供了額外的航班選擇。」
倫敦蓋威克機場執行長史都華·溫蓋特 (Stewart Wingate) 表示：「我們非常高興可以歡迎世界上最佳航空公司之一的新加坡航空飛航倫敦蓋威克機場。這彰顯了蓋威克機場受到了高度評價，連接令人印象深刻的新加坡樟宜機場對整個地區來說是一大助益。對倫敦和東南部地區的旅客來說，新航線將提供轉機銜接的潛力，不僅前往新加坡，更能連結東南亞、澳洲和紐西蘭等更廣泛的地區。由於近年來英國和新加坡之間的貿易大幅增加，新航班將為本地及周邊的企業提供了更多商機。從新加坡抵達的旅客將受益於倫敦蓋威克機場便利的交通網絡，重新設計的火車站可在30分鐘內直達倫敦市中心，更能前往世界著名城市如劍橋和英國美麗的南部海岸。」
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