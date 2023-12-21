快訊

元旦「大吉日」19年一遇 命理師：當天只要做一事添福補運

3海軍官兵小琉球外海落水 空勤加入搜救與時間賽跑

冷空氣一波波！寒流發威今晚低溫恐跌破6度 下周日起連凍三天

台北車展即將登場 和泰新能源車搶先曝光

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
純電跨界休旅概念車bZ Compact SUV即將於台灣亮相。（和泰車提供）
純電跨界休旅概念車bZ Compact SUV即將於台灣亮相。（和泰車提供）

2024台北新車暨新能源車特展，TOYOTA以「Making a Better City」打造更美好的未來城市為主題，其中純電跨界休旅概念車bZ Compact SUV將首次於台灣亮相。

和泰車（2207）強調，要真正達成全球碳中和的目標，需考量到世界各地的能源狀況並因地制宜，碳中和策略的解決方案不應只侷限於純電動車。因此，TOYOTA提出了「Multi-pathway」策略 - 開發研究包括FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, 氫燃料電池電動車)、BEV (Battery Electric Vehicle, 純電動車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 複合式電動車)和HEV (Hybrid Electric Vehicle, 油電複合動力車) 等全產品線的電動化車款，讓全球消費者能選擇最適合自身的電動化車輛、滿足多元需求，以達到真正的減碳效果。於2024台北新車暨新能源車特展TOYOTA展區中，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，體驗TOYOTA如何將理念實現。

本次車展TOYOTA展區分為三大主題 – 新能源區、Life Style區與Sports Car區。在新能源展區，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，包含首次於台灣亮相的純電跨界休旅概念車「bZ Compact SUV」；搭載TOYOTA最尖端技術、行駛過程只排放H2O水分子的氫燃料電池電動車-MIRAI；甫榮獲第 44屆JCOTY日本年度風雲車大賞的複合式電動車 – PRIUS PHEV；TOYOTA首款全球量產的BEV純電休旅 – bZ4X，以及節能省油的熱銷車款- ALTIS HYBRID。

另外，「Mobility For All」也是TOYOTA的核心價值，TOYOTA期望所有人都能享有移動的自由和快樂。因此，在Life Style區，展出陣容包含全新輕休旅YARiS CROSS、 COROLLA CROSS與RAV4，以及國產輕型商用車銷售冠軍TOWN ACE。於Sports Car區，則能見到「TOYOTA GAZOO Racing」旗下的經典跑車GR SUPRA，與具備操駕快感的COROLLA SPORT，展現TOYOTA持續追求駕馭樂趣的品牌精神。不論是追求駕馭快感的賽車車迷，或是尋找適合家庭出遊的SUV，甚至是需要一輛可靠的商用車作為創業好夥伴，都可以在此找到符合民眾需求的車款。TOYOTA誠摯邀請民眾前來展區，一同體驗TOYOTA「Multi-pathway」策略及「Mobility For All」的理念，傳達為下一代打造更美好永續、更具活力的未來城市之願景。

新能源車 2024 電動車

延伸閱讀

已欺騙了34年？日媒爆Daihatsu造假最早案例發生於1989年！

TOYOTA台北新車暨新能源車特展 完整展車陣容曝光

【Daily Podcast】日本TOYOTA旗下的大發工業資料造假，暫停販售所有車款／南韓大學入學考「修能」提早響鈴收卷考生提告

Daihatsu造假事件火燒Toyota 和泰汽車發出聲明回應

相關新聞

獨／北極星CDMO計畫大轉彎 投20億元併購霖揚生技

北極星藥業-KY（6550）委託開發暨製造服務（CDMO）發展計畫大轉彎，該公司董事長陳鴻文今（21）日表示，北極星藥業...

年終獎金1個月！星宇疫後復甦營收屢創新高 3外派員工獲「家人團聚」驚喜

星宇航空（2646）受惠疫後復甦，今年營收屢創新高，今日公布年終獎金，維持跟去年1個月水準。

高雄洲際酒店獲五星評鑑、Agoda金環獎 為2024年高雄觀光創造話題

高雄洲際酒店開業兩年履獲海內外餐旅業跨領域獎項肯定，12月摘下星級旅館評鑑的五星等級認證、IHG綠色環保酒店獎項和數位旅...

中市明年公告現值平均上漲4.36% 新光三越蟬聯18年地王

台中市政府今(21)日宣布，地價及標準地價評議委員會已針對明年公告土地現值及公告地價召開評議會，地政局表示，考量各界意見...

星宇航空年終一個月 加薪2千元、新增1千元交通津貼

各行業年終獎金陸續出爐，星宇航空（2646）今日宣布年終一個月，與去年持平，另外還調薪2,000元，並新增交通津貼1,0...

提升運能！台灣高鐵精進維修排程 十天最多可增加70個服務班次

高鐵運量愈來愈大，為提升列車運能，台灣高鐵公司（2633）於維修排程上進行精進，十天最多可以增加70個服務班次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。