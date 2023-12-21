台北車展即將登場 和泰新能源車搶先曝光

2024台北新車暨新能源車特展，TOYOTA以「Making a Better City」打造更美好的未來城市為主題，其中純電跨界休旅概念車bZ Compact SUV將首次於台灣亮相。

和泰車（2207）強調，要真正達成全球碳中和的目標，需考量到世界各地的能源狀況並因地制宜，碳中和策略的解決方案不應只侷限於純電動車。因此，TOYOTA提出了「Multi-pathway」策略 - 開發研究包括FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, 氫燃料電池電動車)、BEV (Battery Electric Vehicle, 純電動車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 複合式電動車)和HEV (Hybrid Electric Vehicle, 油電複合動力車) 等全產品線的電動化車款，讓全球消費者能選擇最適合自身的電動化車輛、滿足多元需求，以達到真正的減碳效果。於2024台北新車暨新能源車特展TOYOTA展區中，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，體驗TOYOTA如何將理念實現。

本次車展TOYOTA展區分為三大主題 – 新能源區、Life Style區與Sports Car區。在新能源展區，民眾將能一覽TOYOTA各式新能源車款，包含首次於台灣亮相的純電跨界休旅概念車「bZ Compact SUV」；搭載TOYOTA最尖端技術、行駛過程只排放H2O水分子的氫燃料電池電動車-MIRAI；甫榮獲第 44屆JCOTY日本年度風雲車大賞的複合式電動車 – PRIUS PHEV；TOYOTA首款全球量產的BEV純電休旅 – bZ4X，以及節能省油的熱銷車款- ALTIS HYBRID。

另外，「Mobility For All」也是TOYOTA的核心價值，TOYOTA期望所有人都能享有移動的自由和快樂。因此，在Life Style區，展出陣容包含全新輕休旅YARiS CROSS、 COROLLA CROSS與RAV4，以及國產輕型商用車銷售冠軍TOWN ACE。於Sports Car區，則能見到「TOYOTA GAZOO Racing」旗下的經典跑車GR SUPRA，與具備操駕快感的COROLLA SPORT，展現TOYOTA持續追求駕馭樂趣的品牌精神。不論是追求駕馭快感的賽車車迷，或是尋找適合家庭出遊的SUV，甚至是需要一輛可靠的商用車作為創業好夥伴，都可以在此找到符合民眾需求的車款。TOYOTA誠摯邀請民眾前來展區，一同體驗TOYOTA「Multi-pathway」策略及「Mobility For All」的理念，傳達為下一代打造更美好永續、更具活力的未來城市之願景。

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