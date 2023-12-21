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台南中西區原魚市場旅館BOT簽約 預計2026年前底完工營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市中西區原魚市場旅館BOT案今（21）日正式簽約。照片／台南市府提供
台南市中西區原魚市場旅館BOT案今（21）日正式簽約。照片／台南市府提供

為讓中西區原魚市場風華再現，台南市政府引進民間資源與創意辦理原魚市場旅館BOT案，今（21）日在市長黃偉哲見證下，由觀光旅遊局局長林國華代表市府與慶峯投資公司董事長劉育誠完成簽約，未來該公司將與曾參與河樂廣場設計的荷蘭MVRDV設計團隊合作，投資超過5.6億元規劃興建一棟地上7層，地下2層的旅館，預計於2026年底前完工營運。

市長黃偉哲指出，魚市場是台南重要的歷史建築古蹟，400年前荷蘭人來到臺南安平，400年後荷蘭MVRDV設計團隊，也將於台南運河的魚市場完成一個地標性的建築物，相信這座旅館定會帶給市民很大的驚喜，同時它與周遭的地形、地貌及河樂廣場融為一體，讓它不僅是一座旅館，更是能與歷史結構並存的歷史地標，未來將成為台南運河周邊景觀的一顆明珠。

台南市中西區原魚市場為1936年所建之日式漁會倉庫，已有80多年歷史，往西可到安平，往東串聯海安、國華商圈，魚市場早期就是台南的庶民經濟中心。

觀光旅遊局林國華局長表示，原魚市場有重要的歷史意義，本次規劃設計保留了漁業的重要元素，承載了周邊居民及文史工作的期待，希望藉由本案投資團隊慶峯投資公司及荷蘭MVRDV設計團隊的巧思，能夠重塑本區歷史紋理並賦台南運河新生命，創造觀光效益，讓本案得以延續舊記憶，進而開創嶄新的未來。

荷蘭 BOT 古蹟 歷史建築

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