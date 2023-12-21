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新青安貸款效應發酵 信義房屋：南二都「低總價交易」熱度上升

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新青安帶動首購族出手，南二都近期以低總價物件當道。（圖／信義房屋提供）
新青安帶動首購族出手，南二都近期以低總價物件當道。（圖／信義房屋提供）

信義房屋統計11月全台門市交易狀況，主要都會區交易狀況比10月成長，其中，南二都均以低總價物件當道，台南市700~1,000萬元交易較上月成長，高雄市也是總價700~1,500萬元交易狀況穩定。在地房仲專家指出，剛需首購族在新青安貸款幫助下，加上觀望好一陣子房價沒有明顯下修趨勢，第四季漸漸出籠購屋，但因仍有預算考量，故低總價屋件仍是交易大宗。

今年8月政府推出新的青安優惠政策性房貸，補貼後利率最低1.775%，貸款年限由30年拉長至40年、寬限期3年增至5年，貸款額度上限也從800萬提高至1,000萬。初估適用新青安房貸的購屋族，相較一般貸款方案，約可省下11萬餘元的利息支出。

信義房屋台南民生店協理張榮觀察，台南市整體交易量大概從2022年第2季開始下滑，至今年第4季有緩步回升趨勢，這大約7個季度的時間，市場上短期投資置產客戶已大幅減少，僅剩長期置產、有資產配置需求者，原本因高房價而觀望的剛需族群，發現房價沒有下修趨勢，加上今年下半年開始有新青安房貸，也漸漸出籠，使第4季交易量有所回溫。

之所以700~1,000萬物件仍為交易主力，張榮分析，仍是剛需首購族基於總價考量使然。若購買1,000萬左右物件並使用新青安房貸（貸款800萬，利率1.775%、30年期），每月還款金額約落在28,678元，對於雙薪小家庭而言較能負擔。

不過要注意的是，因為台南市房價已經漲過一波，雖蛋黃、蛋白區都能找到總價落在700~1,000萬的區間物件，唯室內坪數多半比較有限，屋齡也必須妥協，以3房來說，室內約是20坪左右、屋齡則約25~30年，蛋黃區甚至可能買到30年以上的社區，而透天物件要找到千萬內，機率則較小。

信義房屋高三區協理周清源也表示，高雄市交易大盤仍以剛需族群為主，尤其許多建商新推案都要在明年農曆年前後才開案，使中古屋詢問度、交易量有所提升；而在剛需買盤之中，又以首購族為多，與新青安貸款有一定的關聯，加上明年大選影響不大、市場上利空出盡，在在都刺激首購族出籠。

周清源表示，低總價物件現在要在高雄市購屋，「新房比較難找」，畢竟2房平車總價大約就要1,000萬，但若屋齡10年以上的中古社區，2~3房含車位，仍有機會找到落在700~1,500萬區間的選擇，這對首購族來說較易負擔；再者，因高雄房價漲過一波，部分銀行對鑑價比較保守，若買總價太高物件，購屋族也擔心無法取得好的貸款條件，才會讓低總價區間的交易量最為大宗。

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