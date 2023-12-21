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政策利空淡化！10月預售量衝1萬件 僅台北市表現最平淡

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

平均地權條例》今年7月上路後，市場逐漸消化政策利空，預售揭露量又回到單月萬件水準，顯見雖然非自用的需求下降，不過自用買盤交易回穩。據統計，今年10月的預售揭露件數達1萬26件，月增11%，且較去年低迷市況時大幅成長，年增68%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場雖然是自用當道，不過整體買氣穩健，若以六都加上新竹地區來看，表現較平淡的是台北市，北市因為房價較高首購比例低，加上平均地權條例還限制私法人購置住宅採許可制，買氣回溫速度不如其他各都，平均地權條例上路也改變預售生態，預售買盤的非自用買盤大幅減少，購買的多以自用需求為主。

統計顯示，全國的預售揭露件數在政策上路前達到高峰，市場有趕上車效應，6月預售揭露1.4萬件，寫下預售揭露以來的單月新高，不過7月因政策剛上路，量縮剩下6,600餘件，之後逐月回溫，10月又重新回到單月萬件水準。

觀察七都10月預售交易量，僅北市年月雙減，主要都會區的揭露量都呈現年增表現，揭露量最高的是桃園市的2,087件，年增90％、月增16%，台中市則是2,045件，月增15%、年增86%，新北市1,771件，年增70％、月增7%，高雄市900餘件，年增66%、月減6%，台南市597件，年增22%、月減2%。

曾敬德指出，一手預售市場整體表現交易大致穩定，除了高單價、高總價產品交易較慢外，重劃區、捷運站、大面積基地開發案與科學投資題材區域，都仍是市場較為吸睛的產品，只要預售銷售狀況穩定，開發商也不太會遇到日後的囤房稅問題。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

平均地權條例 買氣 囤房稅 重劃區 房價

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