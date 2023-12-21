路易莎插旗新加坡旗艦店開幕 直營、加盟雙線發展

路易莎（2758）全力拓展海外市場，插旗新加坡首間門市今（21）日開幕，選址在中央商務區的新核心黃金地段國浩城中城（Guoco Midtown），鄰近武吉士（Bugis）地鐵站，坪數達80多坪，座位數近百個。路易莎董事長黃銘賢說，新加坡門市將是未來海外展店的旗艦範本，先前已在泰國開出了三家路易莎，未來準備要在印尼、埃及等地展店。

路易莎新加坡店最大的特色是，提供現場烘培麵包，並有烘豆區，試營運期間業績表現亮眼，雖僅營業到下午6點，但每日販售超過700杯咖啡，今日正式營運後，營業時間延長到晚上9點，目標日銷千杯咖啡。

黃銘賢表示，路易莎將快速在新加坡遍地開花，同時開放加盟，目標是開100家門市，採直營與加盟並進。新加坡是東亞前十大咖啡市場，因為是高消費力的國際金融中心，咖啡市場具有潛力，一年有近兩億美元。

路易莎新加坡門市採「前店後場」的經營型態，截然不同於台灣，不僅將烘豆設備直接搬進來，維持在地烘豆的經營原則，並在現場自行烘焙麵包。在新加坡供應的咖啡品項以選用藝妓系列的超越精品咖啡為主，除了提供招牌的莊園咖啡系列外，並嚴選五種來自世界各地的藝妓頂級咖啡，包含台灣藝妓，有別於傳統南洋咖啡。

另外，路易莎也因應新加坡當地咖啡喜好及需求，推出獨特風味的咖啡品項，例如Specialty coffee系列、Iceccino系列等，有Mojito莫吉托咖啡、椰奶、巧克力和抹茶拿鐵等口味，咖啡飲品價格約落在新加坡幣4-13元，折合台幣約94-306元。

路易莎在新加坡更推出市場獨家的丹麥吐司熱壓三明治，與波士頓派、蛋塔等糕點，烘培產品皆在試營運期間大受好評，已成新加坡的網紅新名店。

路易莎國浩城中城（Guoco Midtown）門市同樣提供免費插座、網路，因應不同商務洽公的顧客族群，設有2~4人圓桌，以及在台灣最受年輕人歡迎的大長桌，顧客可以從門市內的透明櫥窗，一探現場製作麵包、在地烘豆的過程及設備，提供嶄新的咖啡文化體驗。

此外，路易莎新加坡門市推動全新便捷的全數位化流程，全面自助點餐、線上點餐、零現金交易，現場提供顧客透過iPad操作點餐，同時，也導入路易莎台灣黑卡會員制度。黃銘賢表示，這套數位化流程全部由路易莎的台灣夥伴開發，未來也將在台灣門市推動，解決餐飲業人才荒，讓咖啡師更專注在沖煮一杯好喝的咖啡。

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