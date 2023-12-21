一戶僅34坪！北台灣掀迷你透天風潮

根據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北台灣達52個透天建案，最小單位建坪在50坪以下，建案數占整體透天案約31％，較去年全年約23.9％，增加約7個百分點。

迷你透天主要出現在新竹及宜蘭地區，建坪最小為新竹香山「沐清城二期」，最小單位建坪34坪、地坪約28坪。

建坪最小第二到第五名，依序為新竹湖口「富旺鈺時代」35坪、宜蘭三星「遇上露露」36坪、宜蘭五結「院里來-聚院」37坪、桃園觀音「觀物語」38坪。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，自2020年起，迷你透天風潮便席捲北台灣郊區，持續以相對低總價條件，吸引習慣住透天但預算有限的購屋族。今年8月新青安方案上路，則讓採先建後售的迷你透天，對於首購族更具吸引力。

根據實價登錄揭露，截至今年12月15日，北台灣透天最小建坪排行中，建案成交總價從低至高，依序為宜蘭五結「院里來-聚院」670萬元、宜蘭三星「遇上露露」728萬元、桃園觀音「觀物語」830萬元、新竹香山「沐清城二期」957萬元，以及新竹湖口「富旺鈺時代」1,188萬元。

進一步觀察迷你透天樓高規劃，迷你透天建案多3層樓高，少數建案樓高可達4層樓，但因建坪低於40坪，換算每層空間不到10坪；如果透天建案採室內停車，住戶實際起居空間將更有限。 北台灣最小坪數透天新建案前五名。資料來源／住展雜誌

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