快訊

嘉義市立委選情膠著 綠營議員掀茶壺風暴 藍營能逆轉勝？

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

獨／賴清德老家遞申報資料 新北財政局：將課徵追繳5年地價稅

一戶僅34坪！北台灣掀迷你透天風潮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展雜誌提供
房市示意圖。住展雜誌提供

根據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北台灣達52個透天建案，最小單位建坪在50坪以下，建案數占整體透天案約31％，較去年全年約23.9％，增加約7個百分點。

迷你透天主要出現在新竹及宜蘭地區，建坪最小為新竹香山「沐清城二期」，最小單位建坪34坪、地坪約28坪。

建坪最小第二到第五名，依序為新竹湖口「富旺鈺時代」35坪、宜蘭三星「遇上露露」36坪、宜蘭五結「院里來-聚院」37坪、桃園觀音「觀物語」38坪。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，自2020年起，迷你透天風潮便席捲北台灣郊區，持續以相對低總價條件，吸引習慣住透天但預算有限的購屋族。今年8月新青安方案上路，則讓採先建後售的迷你透天，對於首購族更具吸引力。

根據實價登錄揭露，截至今年12月15日，北台灣透天最小建坪排行中，建案成交總價從低至高，依序為宜蘭五結「院里來-聚院」670萬元、宜蘭三星「遇上露露」728萬元、桃園觀音「觀物語」830萬元、新竹香山「沐清城二期」957萬元，以及新竹湖口「富旺鈺時代」1,188萬元。

進一步觀察迷你透天樓高規劃，迷你透天建案多3層樓高，少數建案樓高可達4層樓，但因建坪低於40坪，換算每層空間不到10坪；如果透天建案採室內停車，住戶實際起居空間將更有限。

北台灣最小坪數透天新建案前五名。資料來源／住展雜誌
北台灣最小坪數透天新建案前五名。資料來源／住展雜誌

建案 透天 實價登錄

延伸閱讀

賴清德寒風中環島拼字首站到宜蘭 開交通四帖藥

現賺1248！新竹「岩漿火鍋」登台北 送火焰豬、鮮魚盤

新竹女驚嚇收5萬9488元天價電費單 台電查出原因致歉了

黃世杰觀音競總成員報染黑風波 黃世杰回應

相關新聞

一戶僅34坪！北台灣掀迷你透天風潮

根據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北台灣達52個透天建案，最小單位建坪在50坪以下，建案數占整體透天案約31％，較...

預售豪宅「御皇苑」單坪達73萬 穩坐高雄豪宅王

中央政府打炒房政策一波接一波，卻擋不住豪宅潛在客戶出手，據內政部實價登錄最新揭露，高雄美術館特區的預售豪宅「御皇苑」，3...

政府沒炒地？專家提血淋淋證據轟「用這招配合建商」

民眾黨候選人柯文哲提出國有地應停止標售，提供興建社宅，以免成為帶頭炒房元凶。國產署則回應早已停售。房市趨勢專家李同榮表示...

哪些人在買房？銀行申貸數據揭 年薪80萬成購屋主力

台灣房價扶搖直上，到底年收入多少才敢大膽進場買房呢？東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，自2009年有統計數據以來，年收入...

豪宅客不手軟 每坪73萬成交！高雄房價天花板再推高

平均地權條例修法，禁止預售屋換約轉售，但最新實價揭露，高雄豪宅客仍不手軟，美術館特區預售豪宅「御皇苑」，今年11月32樓...

高端奢華旅宿委託再下一城 雲品攜手興悅地產進軍埔里

雲品國際受理委託經營新案，與興悅地產開發股份有限公司簽署合約，將進駐南投埔里福興溫泉區，在1300坪的溫泉區中興建六棟奢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。