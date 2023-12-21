政府沒炒地？專家提血淋淋證據轟「用這招配合建商」

民眾黨候選人柯文哲提出國有地應停止標售，提供興建社宅，以免成為帶頭炒房元凶。國產署則回應早已停售。房市趨勢專家李同榮表示，國產署不是停售，而是改採使用權標售規避法令，標售使用權地價頻創新高，仍是帶頭炒地。

李同榮表示，2019年國產署標售松江南捷運1,451坪使用權，脫標53億，每坪單價365萬元，2021年標售台南平實營區3,995坪地上權，約17.2億脫標，都創當時使用權住宅土地單價新高，這就是國產署帶頭炒作土地血淋淋的證據。

他表示，國有公有土地標售帶頭炒高地價並激發房價高漲已非新聞，早在2010年房價高漲時受不了輿論壓力，因此停止標售台北市精華地區國有土地，2012年間再修正國有財產法第53條，明定面積500坪以上國有土地不得標售，並自2023年起就面積200坪以上國有土地暫不標售。

但國產署卻配合建商需求，刻意規避法令，罔顧社會住宅用地缺乏，大面積土地改採使用權標售提供建商高價競標，後果就是地價創新高、成本創新高、房價再創新高，他問國產署：這不是帶頭炒地，什麼才叫炒地？

李同榮指出。國產署110年度第二批南區6標設定地上權基地，除平實營區外，尚有高雄前鎮興南段1,771.8坪住三土地，與岡山區信義段1,077.4坪住三之一土地，都是非常大的國有地。

最受矚目的台南市東區平實營區平實段二筆大面基地上權基地皆標脫，其中一筆平實段22地號、位於裕永路、平實路、平實八街三面臨路的2,045坪住五土地，以總價5億8,999萬元脫標。另一筆平實段23地號、位於平實路、後甲三街、平實八街口的1,950坪住五土地，則以總價5億6,899萬元脫標。

李同榮分析，台南平實營區為東區精華蛋黃區，如今東區房價已超越每坪50萬元，平實營區起了帶頭作用，成為台南炒高地價炒高房價的指標，政府責無旁貸。

李同榮呼籲在只租不售社宅數量佔比未達5%以上（目前不到1%）時，暫停所有國有甚至市有土地標售。另外建議市地重劃土地之回饋必須含蓋30%以上只租不售的社會住宅數量規劃，直到社宅佔比達5%以上為止。

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