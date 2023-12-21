叡揚「醫療指標管理系統」上線 獲SNQ品質標章肯定

軟體商叡揚（6752） 報喜！旗下Vitals KPIM指標計畫與控管平台，如今已成功在長庚醫療體系上線，並獲客戶（超過 80% 的系統使用者）給出的高滿意度，隨著這套醫療指標管理系統獲多方導入，叡揚也以 4 大面向推動「醫院進行流程優化」等改造，並一舉奪得「SNQ國家品質標章」的認證，後續發展吸引外界關注。

叡揚指出「Vitals KPIM指標計畫」可提供高效監測、管控醫療品質等專業服務，再加上與其搭配的管控平台，將建構完善指標管理藍圖為發展目標，期許協助醫院落實指標PDCA生命週期管控，為全面醫院管理提供有力支持，進而掌握及提升醫療服務品質，落實智慧管理幫助醫院舒緩人力負擔、強化醫病安全。

叡揚透露，Vitals KPIM以 PDCA 循環式管理為核心，支持指標管理單位及權責單位完成指標計畫、數據檢討、異常改善軌跡、一鍵產製TCPI指標提報格式等一條龍管理作業，符合醫院多面向指標監控，達到透明化管理，榮獲SNQ國家品質標章的認證是叡揚在醫療領域卓越表現的里程碑。

據悉，醫院指標管理所面臨到的挑戰，包含日漸增加的指標監控項目、無法即時掌握指標概況、跨部門協作建置資料的作業時間冗長、仍需人工費時製作報表等，因此團隊以「一站式指標管理」、「建構指標自動化模組」、「一鍵產製提報外部單位指標數據 節省人工彙整作業」及「視覺化趨勢、多維分析」等4 大面向來推動醫院進行流程優化，展望未來，該計畫與控管平台將致力協助醫院強化管理與效率，持續提升醫療品質，展現更具價值的醫療照護。

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