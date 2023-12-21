航商避紅海 貨櫃漲勢恐延續到春節

紅海海域商船頻頻遇襲，迫使全球航商避開這條航道，據統計迄今已將價值約三五○億美元的貨物從紅海航線轉移出去。業界高層警告，亞洲可能出現缺櫃的問題。此外，歐系航商明年一月初即期運價出爐，歐洲及地中海線報價漲幅翻倍，四十呎貨櫃即期報價逼近六千美元，創下疫情以來最大漲幅。

ＣＮＢＣ網站報導，自十月以哈戰爭爆發以來，中東水域發生十五次攻擊事件，導致航運業者紛紛讓旗下船舶行駛其他水域。美國國防部長奧斯丁已宣布成立國際海上特遣部隊，確保商船平安通行。

運輸物流業者Kuehne+Nagel貿易海運物流部門全球主管蒙托隆廿日表示，目前有五十七艘貨櫃船改為繞道非洲南端好望角航行。全球約有百分之十二的航運通過紅海和蘇伊士運河。

對國際航商元月漲價行動，外電指出，長榮等台灣指標航商有望跟進。長榮、陽明皆不願評論，僅表示依市場機制辦理。不過，指標貨攬業者證實，國內航商已釋出漲價規畫，這波漲勢會延續到何時且難預料，但春節前恐難善了。

針對美國發起護航，航運界指出，此舉恐造成阿拉伯世界反彈，更成為支持「葉門青年運動」動武依據，且過於強力的護航，可能讓紅海緊張加劇，甚至引爆另一場戰役，這恐怕讓該地區航路全面中斷。

國際貨攬業者預測，這次將比二○二一年長榮「長賜輪」卡船嚴重一百倍，現貨費率很快就會飆升至五千美元，加上春節前旺季將到，運價恐再加上旺季附加費。

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