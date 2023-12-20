世界先進攜手台大 發展在地負碳技術

世界先進（5347）今(20)日宣布和國立台灣大學合作，以第一階段3年為期，推動「應用資源循環概念於土壤碳匯提升」研究計畫，為全台首家運用資源循環概念投入研析土壤碳匯技術，且會進行現地土壤改質試驗的半導體企業。

該研究將生物炭等農業廢棄物再利用產品，結合有機肥、新式奈米二氧化碳氣泡，用於土壤改良，促進微生物生長，以提升土壤生物的固碳能力。待技術開發完成，將進一步於世界先進公司長期認養的千甲公園進行土壤改質試驗。透過現地試驗，不僅能持續觀察、優化本土土壤固碳效益，由於將在地氣候及土壤特性納入考量，亦可藉此評估此技術應用於其他相似亞熱帶氣候地區現地施作的預期效益，為增強土壤有機碳碳匯的重要工具。

世界先進董事長方略表示，「身為負責任的企業公民，世界先進公司堅持與環境和諧共生的永續價值，致力於減緩與調適氣候變遷對環境帶來的不利影響。透過與台大水科技與低碳永續創新研發中心合作，以資源循環的概念推動環境友善的創新研究計畫，不僅符合國際間的土壤千分之四倡議，後續並規畫將其導入公司長期認養千甲公園進行現地研究，別具意義。」

台大校長陳文章表示，「世界先進與台大的合作案是一個研究應用的開端，將台大的研發能量向外拓展，將資源循環的理念、生物固碳的技術從理論推展至現地應用。此合作案不僅代表台大善盡環境和社會責任，透過和世界先進合作，亦為台大與產業界攜手，為環境永續共盡心力的具體體現。」

商品推薦