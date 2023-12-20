快訊

新竹女驚收「天價電費單」嚇到心臟快停 台電查出原因致歉了

美國玉米失寵？「這國」才開放一年 躍居大陸最大玉米供應國

104推創新公益 支持太陽能板、發電效益可放大捐款金額

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

綠能夯！104人力銀行今（20）日發表「創新綠能公益模式」，將投入的志工服務轉換為實質的捐款金額，並支持綠能建置太陽能板，再將發電所得全數捐贈公益單位，同時結合社會公益與環境永續精神，放大善的循環。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，104人力銀行自2016年發起Be A Giver，七年來，已有超過7,100位Giver、逾300家企業，無償透過履歷健診及職涯諮詢等創新公益模式，幫助超過28萬人次；這次將2022年Giver服務次數加權換算為社會影響力，由104人力銀行捐款58萬元支持太陽能發電、購電金額全數回饋公益團體。

張寶玲還提到，《104永續報告書》估算Be A Giver每投入1元的成本，可產出16.95倍的社會投資酬率，這次104人力銀行以2022年Giver整體服務次數加權換算，在2023年捐款58萬元支持建置太陽能板，預估硬體使用期限20年的發電總效益可達87萬元，期間產出20萬度太陽能發電收益，每年回饋博幼基金會，同時為地球減碳10萬噸，除了透過社會創新公益模式放大Giver善心，也期望號召更多Giver加入，擴大這場以幫助為實的社會運動。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，七年前推出Be A Giver，起心動念於社會新鮮人對職涯迷惘。根據調查39%新鮮人不了解興趣和職務，40%新鮮人不會寫履歷，29%新鮮人因為無工作經驗而不符合職務所需，這讓47%的企業感受到新鮮人面試時缺乏自信，37%企業收到新鮮人NG履歷表；104人力銀行從2016年起，陸續發展職涯診所、履歷診療室等「創新公益」相關的職涯服務，截至目前，已有超過7,100位Giver、300家企業、十家NPO、250位大學生、200位老師Be A Giver，累計幫助超過28萬人次。

Giver服務也讓77%的參與者提高求職自信心，75%覺得履歷技巧進步了，67%降低心理壓力，59%對職涯規劃方向感到明確。

太陽能發電 人力銀行

延伸閱讀

吳欣盈：台灣是中美關係下的價格接受者 無法完全自主

人力銀行CEO：絕對不要在面試時 問這個問題

台積電慈善基金會公益記者會 張淑芬說明服務成果

聯合再生揪伴攻屋頂商機

相關新聞

鎖定東南亞新興市場 國喬石化攻高階複合材料應用

國喬石化2023現金增資收足股款，共募得28.4億資金，能有效改善財務結構，增進公司營運競爭力。國喬石化總經理曾嘉雄表示...

星宇航空獲准加入預先安檢計畫 縮短美國境內安檢時間

星宇航空（2646）今（20）日宣布，已獲美國運輸安全管理局（Transportation Security Admin...

世界先進聯手台大 推動在地負碳技術研究計畫

世界先進（5347）公司今（20）日宣布和國立台灣大學合作，以第一階段三年為期，推動「應用資源循環概念於土壤碳匯提升」研...

滙豐：2024年日圓有溫和升值空間 估明年底觸136價位

全球主要央行升息循環告終，明年可望進入降息循環，對於目前仍維持超寬鬆貨幣政策的日本，滙豐銀行預測日本將結束殖利率曲線控制...

昨天才說繼續超寬鬆 外銀：日銀明年轉向 年底溫和升至136日圓

美國聯準會（Fed）利率政策轉向降息已是市場的共識，現在市場也持續關注日本銀行何時會轉向，儘管19日的最新利率決策，維持...

豪宅社區啟動餘屋交易 建商調整策略減少保留戶

根據最新實價揭露，屋齡2年的松山區「華固敦品」中樓層戶，今年6月成交約2.25億元、每坪175.4萬元，共150.4坪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。