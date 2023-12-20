104推創新公益 支持太陽能板、發電效益可放大捐款金額

綠能夯！104人力銀行今（20）日發表「創新綠能公益模式」，將投入的志工服務轉換為實質的捐款金額，並支持綠能建置太陽能板，再將發電所得全數捐贈公益單位，同時結合社會公益與環境永續精神，放大善的循環。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，104人力銀行自2016年發起Be A Giver，七年來，已有超過7,100位Giver、逾300家企業，無償透過履歷健診及職涯諮詢等創新公益模式，幫助超過28萬人次；這次將2022年Giver服務次數加權換算為社會影響力，由104人力銀行捐款58萬元支持太陽能發電、購電金額全數回饋公益團體。

張寶玲還提到，《104永續報告書》估算Be A Giver每投入1元的成本，可產出16.95倍的社會投資酬率，這次104人力銀行以2022年Giver整體服務次數加權換算，在2023年捐款58萬元支持建置太陽能板，預估硬體使用期限20年的發電總效益可達87萬元，期間產出20萬度太陽能發電收益，每年回饋博幼基金會，同時為地球減碳10萬噸，除了透過社會創新公益模式放大Giver善心，也期望號召更多Giver加入，擴大這場以幫助為實的社會運動。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，七年前推出Be A Giver，起心動念於社會新鮮人對職涯迷惘。根據調查39%新鮮人不了解興趣和職務，40%新鮮人不會寫履歷，29%新鮮人因為無工作經驗而不符合職務所需，這讓47%的企業感受到新鮮人面試時缺乏自信，37%企業收到新鮮人NG履歷表；104人力銀行從2016年起，陸續發展職涯診所、履歷診療室等「創新公益」相關的職涯服務，截至目前，已有超過7,100位Giver、300家企業、十家NPO、250位大學生、200位老師Be A Giver，累計幫助超過28萬人次。

Giver服務也讓77%的參與者提高求職自信心，75%覺得履歷技巧進步了，67%降低心理壓力，59%對職涯規劃方向感到明確。

商品推薦