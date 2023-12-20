元旦連續假期 高雄海關通關服務不打烊

高雄海關為配合廠商及民眾通關需要，今（20）日宣布，明年元旦連續假期（112年12月30日至113年1月1日）秉持「服務不打烊」精神，繼續辦理進出口貨物及郵包之通關業務。

相關措施如下：一、連續假期前1日（112年12月29日）之一般進出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。

二、元旦連續假期（112年12月30日至113年1月1日）：（一）進出口貨物通關作業：每日上午8時30分至下午4時30分止，如需辦理通關業務者，無需事先提出申請，可逕洽該關執勤人員（海運進口貨物通關集中於小港分關辦理）；上開時間辦理進出口貨物查驗，視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。

（二）儀檢作業：每日上午9時至下午4時止，集中於第74號碼頭第5貨櫃中心儀檢站辦理；惟若第5貨櫃中心儀檢站機器故障，將另行公告之。（第一備援儀檢作業地點為第2貨櫃中心儀檢站；第二備援儀檢作業地點為第4貨櫃中心儀檢站。）

（三）郵包通關作業：配合郵局（含高雄及臺南）營業時間，於112年12月30日（星期六）辦理國際郵包通關，業務一組高雄郵務股於上午7時30分至下午3時30分止、嘉南分關臺南郵務股於上午8時至12時止，均派員值勤。

（四）海空運旅客通關作業：按船、機抵達及離境時間正常辦理通關。

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